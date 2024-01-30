Selçuk Tepeli'den Can Atalay Kararı Tepkisi: 'Konu Hukuksa, Anayasaysa Bu İş Böyle Keyfe Kalamaz'

Gezi Parkı davasından 18 yıl hapis cezası alan Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili olmuş ancak hapisten çıkamamıştı. Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın hapiste bulunması için 'hak ihlali' kararı vermiş ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 'AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok' demişti. Bugün ise Meclis'te Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.
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FOX Tv Ana Haber Sunucusu Selçuk Tepeli, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi.
Tepeli canlı yayında gösterdiği tepki ile, "Konu hukuksa, anayasaysa bu iş böyle keyfe kalamaz" dedi.
İşte o anlar: 👇
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