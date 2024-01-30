Selçuk Tepeli'den Can Atalay Kararı Tepkisi: 'Konu Hukuksa, Anayasaysa Bu İş Böyle Keyfe Kalamaz'

'Anayasa göre mi düşürüldü vekillik, yoksa Yargıtay kararına veya başka kararlara göre mi? Burada isimlerin bir önemi yok. Bu kale alınmayan Anayasa, millet tarafından onaylanmış bir Anayasa, Meclis tarafından da değil millet tarafından. Dolayısıyla ancak asil olanlar, yani millet bu konularda, bu düzeyde karar verebilir, Meclis de veremez'