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Selçuk Tepeli'den Can Atalay Kararı Tepkisi: 'Konu Hukuksa, Anayasaysa Bu İş Böyle Keyfe Kalamaz'

Selçuk Tepeli'den Can Atalay Kararı Tepkisi: 'Konu Hukuksa, Anayasaysa Bu İş Böyle Keyfe Kalamaz'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 19:46

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Gezi Parkı davasından 18 yıl hapis cezası alan Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili olmuş ancak hapisten çıkamamıştı. Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın hapiste bulunması için 'hak ihlali' kararı vermiş ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 'AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok' demişti. Bugün ise Meclis'te Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.

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FOX Tv Ana Haber Sunucusu Selçuk Tepeli, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi.

FOX Tv Ana Haber Sunucusu Selçuk Tepeli, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi.

Tepeli canlı yayında gösterdiği tepki ile, "Konu hukuksa, anayasaysa bu iş böyle keyfe kalamaz" dedi.

Tepeli canlı yayında gösterdiği tepki ile, "Konu hukuksa, anayasaysa bu iş böyle keyfe kalamaz" dedi.

'Anayasa göre mi düşürüldü vekillik, yoksa Yargıtay kararına veya başka kararlara göre mi? Burada isimlerin bir önemi yok. Bu kale alınmayan Anayasa, millet tarafından onaylanmış bir Anayasa, Meclis tarafından da değil millet tarafından. Dolayısıyla ancak asil olanlar, yani millet bu konularda, bu düzeyde karar verebilir, Meclis de veremez'

İşte o anlar: 👇

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