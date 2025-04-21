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Kendisini Kayınvalidesinin Gözünden Canlandırdı: Genç Kadının Mizahi Videosu Viral Oldu

Kendisini Kayınvalidesinin Gözünden Canlandırdı: Genç Kadının Mizahi Videosu Viral Oldu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
21.04.2025 - 21:14

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Gelin-kaynana ilişkileri yıllardır hem televizyon programlarına hem de sosyal medyaya konu olmaya devam ediyor. Son olarak genç bir kadının, kaynanasının kendisini nasıl gördüğünü mizahi bir şekilde canlandırdığı video sosyal medyada viral oldu.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz👇📹

Videoda, kayınvalidesinin kendisine olan bakış açısını abartılı ve esprili bir dille yansıtan kadın, adeta “eşinin onu çöpün kenarından bulmuş gibi” davrandığı anları sahneledi.

Videoda, kayınvalidesinin kendisine olan bakış açısını abartılı ve esprili bir dille yansıtan kadın, adeta “eşinin onu çöpün kenarından bulmuş gibi” davrandığı anları sahneledi.

Video kısa sürede viral oldurken, benzer durumları yaşayan sosyal medya kullanıcıları yorumlarda buluştu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Emre Keskin

nedir bu kadınlardaki kaynana, görümce, elti düşmanlığı. doğuştan yükleniyor sanki tüm kadınlara.

Turkish Rap

Kaynanalar çok kızmış herhalde, emojiler öyle gösteriyor :D

sinan kemal

Bir ay kadar önce bir sürü hesaptan, instagram keşfetime gelen video türü. Bunun bir de gelini yılan göstereni var.