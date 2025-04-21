Kendisini Kayınvalidesinin Gözünden Canlandırdı: Genç Kadının Mizahi Videosu Viral Oldu

Gelin-kaynana ilişkileri yıllardır hem televizyon programlarına hem de sosyal medyaya konu olmaya devam ediyor. Son olarak genç bir kadının, kaynanasının kendisini nasıl gördüğünü mizahi bir şekilde canlandırdığı video sosyal medyada viral oldu.
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Videoda, kayınvalidesinin kendisine olan bakış açısını abartılı ve esprili bir dille yansıtan kadın, adeta “eşinin onu çöpün kenarından bulmuş gibi” davrandığı anları sahneledi.
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nedir bu kadınlardaki kaynana, görümce, elti düşmanlığı. doğuştan yükleniyor sanki tüm kadınlara.
Kaynanalar çok kızmış herhalde, emojiler öyle gösteriyor :D
Bir ay kadar önce bir sürü hesaptan, instagram keşfetime gelen video türü. Bunun bir de gelini yılan göstereni var.