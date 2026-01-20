onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Sektörlere Göre En Çok Harcama Yapan Ülkeleri Doğru Tahmin Edebilecek misin?

etiket Sektörlere Göre En Çok Harcama Yapan Ülkeleri Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
20.01.2026 - 17:01

1. İlk olarak savunma sanayisine dünyada en fazla toplam harcama yapan ülke hangisidir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2. Peki sağlık harcamalarında kişi başına en fazla parayı ayıran ülke aşağıdakilerden hangisidir?

3. Almanya, turizmde ülkesine gelen turist sayısından çok, vatandaşlarının yurt dışı harcamalarıyla öne çıkar.

4. Enerjiye (özellikle petrol ve doğalgaz tüketimi) en fazla harcama yapan ülke hangisidir?

5. Çevre ve yenilenebilir enerji yatırımlarına en fazla bütçe ayıran ülkelerden biri hangisidir?

6. Güney Kore, GSYH’sine oranla Ar-Ge’ye en fazla bütçe ayıran ülkelerden biridir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

7. Eğlence ve medya (sinema, dijital platformlar, spor endüstrisi) harcamalarında dünya lideri kimdir?

8. Lüks tüketim harcamalarında zirveye oynayan ülke hangisidir?

9. Japonya, yaşlanan nüfus nedeniyle sağlık ve bakım harcamalarında artış yaşayan ülkelerden biridir.

Sektörlere göre en çok harcama yapan ülkeleri büyük oranda doğru tahmin edebiliyorsun!

Sen bu testi çözerken sezgilerle değil, neredeyse bilinçaltına işlemiş ekonomik bilgilerle ilerlemişsin. Hangi ülkenin savunmaya, hangisinin sağlığa, hangisinin teknolojiye yüklendiğini çok net kavramışsın. Büyük ihtimalle ekonomi haberlerine şöyle bir göz atmadan duramıyor, bu bütçe tercihi tesadüf değil diye düşünenlerdensin.

Bu seviyede olan biri için ülkeler sadece bayrak ve harita değil; öncelikleri, risk algıları ve gelecek planlarıyla anlam kazanıyor. Dünya ekonomisini okurken zorlanmıyor, ülkelerin kararlarını daha geniş bir çerçeveden değerlendirebiliyorsun. Kısacası sen, bu ülke neden böyle davranıyor sorusuna cevap verebilenlerdensin.

Sektörlere göre en çok harcama yapan ülkeleri genel olarak doğru tahmin ediyorsun ama detaylarda kaçırıyorsun!

Büyük resmi görme konusunda iyisin. Savunma, sağlık, enerji gibi ana başlıklarda hangi ülkelerin öne çıktığını biliyorsun. Ancak iş sektör detaylarına ve harcamanın nedenine gelince bazı sorular seni ters köşeye yatırmış. Bu da oldukça normal; çünkü ekonomik veriler çoğu zaman sezgiden çok rakam ister.

Yine de senin avantajın şu: Ekonomi senin için yabancı bir alan değil. Biraz daha veri, biraz daha güncel raporla bu seviye rahatlıkla üst noktaya taşınır. Sen bu testten yanlış yaptım diye değil, öğrendim diyerek çıkanlardansın.

Sektörlere göre en çok harcama yapan ülkeleri tahmin ederken mantığını kullandığın belli oluyor!

Sorulara yaklaşımın oldukça mantıklı ama bazı ülkelerin gerçek harcama alışkanlıkları seni şaşırtmış olabilir. Bu ülke kesin buraya yatırım yapıyordur dediğin yerlerde haklı nedenlerin var ama ekonomi bazen beklenmedik tercihlerle ilerliyor.

Bu sonuç, senin konuya uzak olduğun anlamına gelmiyor. Aksine, neden–sonuç ilişkisi kurarak düşünmeye çalışan bir yaklaşımın var. Biraz daha güncel veriyle desteklendiğinde, tahminlerin çok daha isabetli hale gelebilir. Ekonomi senin için karmaşık değil; sadece henüz tam derinleşmediğin bir alan.

Sektörlere göre en çok harcama yapan ülkeleri tahmin etmekten çok hikayesini merak ediyorsun!

Rakamlar seni çok heyecanlandırmıyor olabilir ama ülkelerin neden bu harcamaları yaptığı kısmı ilgini çekiyor. Sen kaç milyar dolar sorusundan çok, bu harcama insanların hayatını nasıl etkiliyor diye düşünenlerdensin.

Bu yüzden bazı tahminlerde zorlanmış olman çok normal. Ama şunu unutma: Ekonomiyi herkes tabloyla anlamaz. Senin güçlü yanın, insan odaklı bakış açısı. Bir gün bu bilgileri biraz daha veriyle desteklediğinde, karmaşık ekonomi meselelerini en anlaşılır şekilde anlatan kişi olabilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın