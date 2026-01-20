Sektörlere Göre En Çok Harcama Yapan Ülkeleri Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Sen bu testi çözerken sezgilerle değil, neredeyse bilinçaltına işlemiş ekonomik bilgilerle ilerlemişsin. Hangi ülkenin savunmaya, hangisinin sağlığa, hangisinin teknolojiye yüklendiğini çok net kavramışsın. Büyük ihtimalle ekonomi haberlerine şöyle bir göz atmadan duramıyor, bu bütçe tercihi tesadüf değil diye düşünenlerdensin.

Bu seviyede olan biri için ülkeler sadece bayrak ve harita değil; öncelikleri, risk algıları ve gelecek planlarıyla anlam kazanıyor. Dünya ekonomisini okurken zorlanmıyor, ülkelerin kararlarını daha geniş bir çerçeveden değerlendirebiliyorsun. Kısacası sen, bu ülke neden böyle davranıyor sorusuna cevap verebilenlerdensin.