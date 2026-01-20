Sektörlere Göre En Çok Harcama Yapan Ülkeleri Doğru Tahmin Edebilecek misin?
1. İlk olarak savunma sanayisine dünyada en fazla toplam harcama yapan ülke hangisidir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Peki sağlık harcamalarında kişi başına en fazla parayı ayıran ülke aşağıdakilerden hangisidir?
3. Almanya, turizmde ülkesine gelen turist sayısından çok, vatandaşlarının yurt dışı harcamalarıyla öne çıkar.
4. Enerjiye (özellikle petrol ve doğalgaz tüketimi) en fazla harcama yapan ülke hangisidir?
5. Çevre ve yenilenebilir enerji yatırımlarına en fazla bütçe ayıran ülkelerden biri hangisidir?
6. Güney Kore, GSYH’sine oranla Ar-Ge’ye en fazla bütçe ayıran ülkelerden biridir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
7. Eğlence ve medya (sinema, dijital platformlar, spor endüstrisi) harcamalarında dünya lideri kimdir?
8. Lüks tüketim harcamalarında zirveye oynayan ülke hangisidir?
9. Japonya, yaşlanan nüfus nedeniyle sağlık ve bakım harcamalarında artış yaşayan ülkelerden biridir.
Sektörlere göre en çok harcama yapan ülkeleri büyük oranda doğru tahmin edebiliyorsun!
Sektörlere göre en çok harcama yapan ülkeleri genel olarak doğru tahmin ediyorsun ama detaylarda kaçırıyorsun!
Sektörlere göre en çok harcama yapan ülkeleri tahmin ederken mantığını kullandığın belli oluyor!
Sektörlere göre en çok harcama yapan ülkeleri tahmin etmekten çok hikayesini merak ediyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın