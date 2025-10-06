Şehir Hayatında Sabah Rutinini Daha Keyifli Hale Getirecek 11 Küçük Dokunuş

Sabah kalkar kalkmaz içeceğin bir bardak su, vücudunu uyandırmanın en basit ve etkili yollarından biridir. Tüm gece boyunca susuz kalan bedenin bu ilk bardakla kendine gelir. Kahve güzel bir keyif ama biraz bekleyebilir önce suyla başlamak hem sindirimi kolaylaştırır hem de enerjini daha dengeli yükseltir. Ayrıca metabolizmanı hızlandırır ve cildine bile iyi gelir. Küçük bir bardak suyun bile bu kadar etkisi olduğunu görmek seni şaşırtacak.