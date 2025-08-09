onedio
Seçtiğin Tatlılara Göre Damak Zevkin Hangi Ülkeye Yatkın?

Seçtiğin Tatlılara Göre Damak Zevkin Hangi Ülkeye Yatkın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
09.08.2025 - 14:01

Tatlı krizleri bazen bir çikolata parçasıyla geçer, bazen de şerbetli bir dilim baklavayla... Peki, tatlı tercihlerinin aslında seni hangi ülkenin mutfağına daha yakın kıldığını hiç düşündün mü? Bu testte seçeceğin tatlılarla damak zevkini analiz ediyor, seni dünya mutfakları arasında lezzetli bir yolculuğa çıkarıyoruz! Fransızların zarif pastaları mı, İtalyanların tiramisusu mu, yoksa Türk mutfağının bol şerbetli klasiklerinden mi vazgeçemiyorsun?

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Fransa

Fransa

Senin için tatlı sadece şekerli bir atıştırmalık değil, adeta bir sanat eseri. Macaron, crème brûlée, tart au citron gibi rafine lezzetler tam sana göre. Lezzetlerde denge, sunumda estetik senin için olmazsa olmaz. Damak zevkin tam anlamıyla Paris sokaklarına ait!

Türkiye

Türkiye

Baklava, kadayıf, tulumba… Ağır ama bir o kadar da tatmin edici tatlılar tam sana göre! Senin damak zevkin nostaljik, köklü ve güçlü aromaları seviyor. Bayram sofralarından çıkan o tatlar senin ruhuna işliyor. Anadolu mutfağının zenginliğiyle büyüleniyorsun.

İtalya

İtalya

Tiramisu, panna cotta, cannoli gibi İtalyan tatlıları senin damak zevkine tam oturuyor. Kahvenin yanında hafif ve kremamsı tatlar senin favorin. Tatlılarda hem klasik hem de duygusal bir dokunuş arıyorsun. İtalyan mutfağının sıcak ve samimi havası tam sana göre!

Portekiz

Portekiz

Senin damak zevkin, Pastel de Nata gibi hafif ve kremamsı tatlılarla dolu. Tatlıların yoğun şerbet ve baharattan çok, taze malzemeler ve ince dokunuşlarla hazırlanması senin tarzın. Kahveyle birlikte yudumlanan tatlılar senin için adeta bir ritüel. Hem geleneksel hem modern lezzetlere açık, dengeli ve sofistike bir tatlıseversin.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
