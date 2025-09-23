onedio
Seçimlerine Göre Bu Hafta Sonu Nerede Olman Gerektiğini Söylüyoruz!

Seçimlerine Göre Bu Hafta Sonu Nerede Olman Gerektiğini Söylüyoruz!

23.09.2025 - 13:49

Hafta içi yoğun geçti, kafanı nereye çevireceğini bilemedin mi? O zaman sana bu hafta sonu enerjine en uygun yeri söylüyoruz! Hazırsan, testi çöz ve hafta sonunun rotasını öğren! 👇🏻

Bu hafta seni en çok motive eden şey neydi?

Bir içecek seç desek hangisini alırsın?

Galerinde en çok nasıl fotoğraflar var diye sorsak??

Kendini bir manzarada hayal etmeni istesek aklında ilk hangisi canlanırdı?

Pekiiii, bir festivalde olduğunu varsayalım dikkatini ilk önce ne çeker?

O zaman bu hafta sonu tarzını da belirleyelim! Bu tarzlardan hangisi sana daha uygun?

Son olarak, arkadaşın elinde fazla bir bilet olduğunu söylese ve seni konsere çağırsa gider miydin?

Sana biraz huzur lazım!

Hafta içi koşturmacası seni biraz yormuş gibi görünüyor. Bu hafta sonu kalabalıktan uzaklaşıp sessiz bir yerde kafa dinlemek sana çok iyi gelecek. Belki de chill takılacağın bir festivalde etrafı izleyip kafanı dinlendirerek geçireceğin uzuuuun bir gün sana düşündüğünden daha iyi gelecek…

Sosyalleşebileceğin alanlarda!

Senin için hafta sonu, dostlarla güzel anılar biriktirmek demek. Biraz müzik, biraz sohbet, biraz da lezzetli içecekler eşliğinde şehrin eğlenceli mekanlarında vakit geçirmek sana iyi gelecek. Ne çok gürültülü ne de fazla sakin, tam kararında bir eğlence tam sana göre!

Müzik ve eğlencenin kalbinde!

Senin enerjin bu hafta sonu dışarıya taşacak gibi! Konserler, festivaller, canlı DJ setleri… Nerede hareket ve müzik varsa sen de oradasın. Kalabalıkla birlikte şarkılara eşlik etmek, dans etmek ve geceyi eğlenceyle kapatmak tam sana göre!

Ekim ayının en renkli buluşması İstanbul Cocktail Festival, 4-5 Ekim'de başlıyor!

Ekim ayının en renkli buluşması İstanbul Cocktail Festival, 4-5 Ekim’de başlıyor!

Bir yanda sınırsız müzik, bir yanda şehrin en özel kokteylleri… Gün boyu devam eden atölyeler, lezzet deneyimleri ve konserlerle dolu festival seni bekliyor. Hazırsan, #YüzdeYüzMüzik ile bu hafta sonu ritmi yakala!

Festival programını incelemek ve yerini ayırtmak için linke tıkla.

