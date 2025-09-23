Seçimlerine Göre Bu Hafta Sonu Nerede Olman Gerektiğini Söylüyoruz!
Hafta içi yoğun geçti, kafanı nereye çevireceğini bilemedin mi? O zaman sana bu hafta sonu enerjine en uygun yeri söylüyoruz! Hazırsan, testi çöz ve hafta sonunun rotasını öğren! 👇🏻
Bu hafta seni en çok motive eden şey neydi?
Bir içecek seç desek hangisini alırsın?
Galerinde en çok nasıl fotoğraflar var diye sorsak??
Kendini bir manzarada hayal etmeni istesek aklında ilk hangisi canlanırdı?
Pekiiii, bir festivalde olduğunu varsayalım dikkatini ilk önce ne çeker?
O zaman bu hafta sonu tarzını da belirleyelim! Bu tarzlardan hangisi sana daha uygun?
Son olarak, arkadaşın elinde fazla bir bilet olduğunu söylese ve seni konsere çağırsa gider miydin?
Sana biraz huzur lazım!
Sosyalleşebileceğin alanlarda!
Müzik ve eğlencenin kalbinde!
Ekim ayının en renkli buluşması İstanbul Cocktail Festival, 4-5 Ekim’de başlıyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın