Samsunspor’da Teknik Direktör Thomas Reis ile Yollar Ayrıldı
Trendyol Süper Lig’de son yılların başarılı takımlarından Samsunspor, Alman teknik direktörü Thomas Reis ile yollarını ayırdığını açıkladı. Samsunspor, son olarak dün oynanan Antalyaspor mücadelesinden 3-1 yenik ayrılmıştı.
Trabzonspor’dan sonra Antalyaspor’a da mağlup olan Samsunspor’da herkesi şaşırtan bir karara imza atıldı.
