Samsunspor’da Teknik Direktör Thomas Reis ile Yollar Ayrıldı

Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis ile Yollar Ayrıldı

14.02.2026 - 08:42

Trendyol Süper Lig’de son yılların başarılı takımlarından Samsunspor, Alman teknik direktörü Thomas Reis ile yollarını ayırdığını açıkladı. Samsunspor, son olarak dün oynanan Antalyaspor mücadelesinden 3-1 yenik ayrılmıştı.

Trabzonspor’dan sonra Antalyaspor’a da mağlup olan Samsunspor’da herkesi şaşırtan bir karara imza atıldı.

Trabzonspor'dan sonra Antalyaspor'a da mağlup olan Samsunspor'da herkesi şaşırtan bir karara imza atıldı.

Karadeniz ekibi, son yıllardaki başarılarının mimarlarından Alman teknik direktör Thomas Reis ile yollarını ayırdı.

Samsunspor’dan yapılan açıklama şu şekilde:

“TEŞEKKÜRLER THOMAS

2024/2025 sezonunda göreve başlayan ve ilk yılında takımımızı lig üçüncülüğüne taşıyarak tarihi bir başarıya imza atan Teknik Direktörümüz Thomas Reis ile vedalaşıyoruz.

Görev süresi boyunca ortaya koyduğu vizyon, çalışma disiplini ve özellikle UEFA Konferans Ligi süreci başta olmak üzere kulübümüze kazandırdığı sportif başarılarla önemli kilometre taşlarında pay sahibi olmuştur.

Kulübümüze kattığı değer ve emekleri için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.

Danke, Reis!”

