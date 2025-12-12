Şaka Gibi Ama Gerçek: Yatağınızı Toplamamak İçin Sağlığınız İçin Daha İyi

Düzenli bir başlangıcın güne iyi geldiği, üretkenliği artırdığı ya da stresi azalttığı sıkça söyleniyor. Fakat son yıllarda yapılan bazı araştırmalar, bu alışkanlığa yeni bir bakış açısı getiriyor. Görünüşe göre, yatağı hemen toplamak her zaman en sağlıklı seçenek olmayabilir. Bilim insanları, yatağı bir süre dağınık bırakmanın düşündüğümüzden daha fazla fayda sağlayabileceğini öne sürüyor.

Uyku sırasında vücudumuz terliyor, nefes alıp verirken ısı ve nem üretiyoruz. Sabah uyanır uyanmaz yorganı düzeltip yatağı sıkıca topladığımızda, bu nem ve sıcaklık yatak içinde hapsoluyor. Bu da toz akarlarının çoğalması için ideal bir ortam yaratıyor. Toz akarları, sıcak ve nemli yatak takımlarında yaşayan mikroskobik canlılar ve dünya genelinde en yaygın iç mekan alerjenleri arasında. Şiltelerde, yorganlarda, halılarda ve döşemeli mobilyalarda kolayca üreyebiliyorlar.