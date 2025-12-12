onedio
Şaka Gibi Ama Gerçek: Yatağınızı Toplamamak İçin Sağlığınız İçin Daha İyi

Ömer Faruk Kino
12.12.2025 - 11:17

Biz yıllardır sabahları yatağımızı toplamadığımız için ailemizden azar işitsek de, yeni araştırmalar alışkanlık haline gelen bu sabah rutinine şaşırtıcı bir açıdan yaklaşıyor. Düzen ve hijyen sembolü olarak görülen yatağı hemen toplamak, sanılanın aksine sağlığımız için en doğru tercih olmayabilir. O zaman buyurun detaylara!

Kaynak

Pek çok kişi için yatağı toplamak sabah rutininin vazgeçilmez bir parçası.

Düzenli bir başlangıcın güne iyi geldiği, üretkenliği artırdığı ya da stresi azalttığı sıkça söyleniyor. Fakat son yıllarda yapılan bazı araştırmalar, bu alışkanlığa yeni bir bakış açısı getiriyor. Görünüşe göre, yatağı hemen toplamak her zaman en sağlıklı seçenek olmayabilir. Bilim insanları, yatağı bir süre dağınık bırakmanın düşündüğümüzden daha fazla fayda sağlayabileceğini öne sürüyor.

Uyku sırasında vücudumuz terliyor, nefes alıp verirken ısı ve nem üretiyoruz. Sabah uyanır uyanmaz yorganı düzeltip yatağı sıkıca topladığımızda, bu nem ve sıcaklık yatak içinde hapsoluyor. Bu da toz akarlarının çoğalması için ideal bir ortam yaratıyor. Toz akarları, sıcak ve nemli yatak takımlarında yaşayan mikroskobik canlılar ve dünya genelinde en yaygın iç mekan alerjenleri arasında. Şiltelerde, yorganlarda, halılarda ve döşemeli mobilyalarda kolayca üreyebiliyorlar.

Sorun sadece rahatsız edici bir fikir olmaktan da öte: Toz akarlarının dışkısı ve parçalanan vücutları; cilt tahrişine, burun akıntısına, alerjik reaksiyonlara ve astım semptomlarının şiddetlenmesine yol açabiliyor!

Araştırmalar, insanların yaklaşık %10’unun ve alerji hastalarının %80’inin bu maddelere karşı hassas olduğunu gösteriyor. Daha da şaşırtıcı olan, herhangi bir anda yatağınızda bir milyona kadar toz akarının bulunabiliyor olması. Kış mevsimi bu durumu daha da kötüleştiriyor. Havalandırmanın azalması ve ısıtma sistemlerinin iç ortamı sıcak tutması, akarların hızla çoğalmasına zemin hazırlıyor. Ancak Kingston Üniversitesi’nin yürüttüğü bir çalışma, yatağı toplamak için biraz beklemenin, yılın her döneminde yorganın altında ve üstünde bulunan toz akarı sayısını ciddi şekilde azaltabildiğini ortaya koyuyor.

Tabii bu bulgular, yatağı tamamen dağınık bırakmak gerektiği anlamına gelmiyor. Uzmanlar, ideal çözümün yatak yapmayı biraz geciktirmek veya yatak odasını daha iyi havalandırmak gibi küçük düzenlemeler olduğunu söylüyor. Yani sabahları birkaç dakika beklemek, hem daha sağlıklı bir uyku ortamı oluşturmanıza hem de toz akarlarının etkilerini azaltmanıza yardımcı olabilir.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
