Sahalardan Sahnelere Bir Hikâye: Ragıb Narin İstanbul’daki İlk Konseriyle 14 Aralık’ta Zorlu PSM’de!

Sümeyra Gümrah Teltik
11.12.2025 - 16:29

Sosyal medyada gezinirken bir anda Mardin’in dar sokaklarından Dubai’nin gökdelenlerine, dünyanın en ünlü yat limanlarından ülkemizin gizli kalmış koylarına ve oradan da evimizin salonuna 'ışınlanan' o enerjik genci mutlaka görmüşsünüzdür. Hani şu çocuklar, kediler ve keçilerle bir köy evinin damında yeni güne uyanılan ve içimizi sımsıcak yapan videonun da sahibi Ragıb Narin! 

Narin, Ankara’da verdiği ilk konserin rüzgârı henüz dinmemişken, şimdi de Pasion Turca organizasyonuyla 14 Aralık’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde İstanbul’daki ilk konserini vermeye hazırlanıyor.

Gelin, milyonların sevgilisi haline gelen, şarkılarıyla listeleri zorlayan Ragıb Narin’e biraz yakından bakalım:

Kramponlarını Asıp Gitarını Sırtına Aldı

Ragıb Narin'i sadece romantik şarkıların prensi veya bir influncer sanıyorsanız yanılıyorsunuz. O, aslında eski bir futbolcu! Hatayspor ve Mersin İdman Yurdu altyapılarında ter dökmüş. Kendini teknik bir oyuncu olarak tanımlayan Narin o günlerini anlatırken 'Bileklerim çok iyiydi… Enteresan bir şekilde rabona'dan şut çekebiliyordum” diyor.  17 yaşındaki yıldızların Dünya Kupası'nda oynadığını gören Narin, bir yandan da kendi kariyerine bakıp 'Seneye nerede olabilirim?' diye gerçekçi bir matematik yapıyor. Hayallerindeki o 'dünya çapında futbolcu' hedefine ulaşmanın zorluğunu görünce, dürüst davranıp rotayı değiştiriyor. Futbolun bir takım oyunu olması ve bazen sistemin kişisel yeteneğin önüne geçmesini de hesaba katarak bireysel olarak yükselebileceğini düşündüğü ve her zaman hayatının yanı başında olan müziğe geçiş yapıyor.

"Yalan Söyleyemediğim İçin Ticareti Bıraktım"

Hataylı, ticaretle uğraşan köklü bir ailenin oğlu Narin. Ailesi kuru yemiş ihracatı yapıyor. Futbolu bıraktıktan sonra bir dönem baba mesleği olan ticarete atılmış. 18-19 yaşlarında takım elbisesini giyip Tunus'ta, Mısır'da pazarlık masalarına oturmuş. Ancak bu dünya, onun o naif ruhuna pek uymamış. 'Ticarete atıldım ama yalanı hiç sevmeyen bir insanım. Holding sahibi koca koca adamlar yalan söyleyince garipsiyordum. İnsanları kandıramıyordum, yapamadığımı fark ettim.' diyerek o dünyadan elini eteğini çekmiş. Gitarını sırtına alarak o zamana kadar kazandığı parayla dünyayı gezmeye başlamış.

Işınlanma Videolarının Sırrı: Prodüksiyon Değil, Sabır!

Ragıb Narin denince akla gelen ilk şey meşhur geçiş/ışınlanma videoları. Herkes 'Yeşil ekran mı, montaj ekibi mi var?' diye soruyor ama cevap çok daha basit ve şaşırtıcı: Sabır ve hafıza!

Bu konsept tamamen tesadüfen çıkmış. 2022'de Yunanistan'da bir merdivenden inerken arkadaşının çektiği videoyu, yıllar sonra Cihangir'de aynı kıyafetleri giyip, aynı saç sakal tıraşıyla devam ettirince olay gelişmiş. Yani o videolar için kıyafetlerini yıllarca saklıyor, gittiği yerdeki açıyı unutmuyor ve montajı tamamen kendi telefonunda yapıyor. Prodüksiyon ekibi falan yok, çoğu zaman videoyu yoldan geçen biri çekiyor!

İsviçre'den Şırnak’a: Ön Yargı Kıran Seyyah

Onun gezi videoları 'bakın ben geziyorum' havasında değil. Bir misyonu var: Ön yargıları kırmak. 'Batı algısı veya yurt dışı... Dünyada çok güzel yerler var ama ülkemizde de inanılmaz güzel şeyler var.' diyerek rotayı Anadolu'ya çeviriyor. Şırnak'ın, Hakkâri’nin dağlarını öyle bir çekiyor ki, izleyenler İsviçre Alpleri sanıyor. 'O algıyı kırmak benim için çok önemliydi. Videolarımdan sonra Şırnak'a turlar düzenlenmeye başladı.' diyor. Hem ülkesini tanıtıyor hem de 'Doğu'ya gitmeye ne gerek var' algısını tek başına yıkıyor.

Hindistan'da Kaybolan Cüzdan ve Geri Dönüşü

Gezgin olur da macera olmaz mı? Ragıb'ın anıları film gibi. Hindistan'a giderken herkes 'Aman cüzdanına sahip çık, çalarlar' demiş. Ve korkulan olmuş, Bombay'dan Ahmedabad'a geçtiğinde cüzdanı yokmuş! Ama hikâye burada bitmiyor. Bir gün sonra telefonu çalmış, görüntülü arayan bir Hintli! Cüzdanı bulan kişi, içindeki kartvizitten Ragıb'a ulaşmış ve kargoyla geri göndermiş. İçinden tek bir kuruş bile alınmamış! Bu olay ona 'Dünyanın her yerinde iyi insanlar var, ön yargılı olma' dersini vermiş.

Sosyal Medyanın Perde Arkası

Sosyal medyada her şey mükemmel görünür ama perde arkası öyle değil. Mısır'da piramitlerin orada at üzerinde çok havalı bir videosu var. Meğer o videonun devamında at kontrolden çıkmış!

At, çölden çıkıp şehre doğru dörtnala koşmaya başlayınca Ragıb bakmış durduramıyor, kendini kumların üzerine atmak zorunda kalmış. 'Karizmatik tarafını paylaştım ama devamında kendimi yerde buldum' diyerek bu komik anısını da samimiyetle paylaşıyor.

Tartıcı Haydar Abi

Sadece gezmiyor, gezdiriyor da! Sokak röportajında coğrafya bilgisiyle herkesi kendine hayran bırakan Ankaralı tartıcı Haydar Abi'yi hatırlarsınız. Ragıb Narin, Haydar Abi'yi buluyor; onu ve bir takipçisini Dubai'ye götürüyor. Onun da arkasında bir hikâye var. İlk gittiklerinde Haydar abi ve takipçisi pasaporttan geçiyor, Narin ise Dubai’deki oturma iznini altı ayda bir güncellemesi gerekirken bunu yapmayı unuttuğu için pasaporttan geçemiyor. Misafirleriyle birlikte havaalanından geri dönmek zorunda kalıyorlar ve dört ay sonra bu yolculuğu tekrarlıyorlar. Narin’in, Haydar Abi ile videosunu milyonlar izledi ve çoğumuzun gözleri nemlendi.

"Yok Yok"un Global Başarısı

Hatay Sevdası

Hatay Sevdası

1996 Antakya doğumlu olan Ragıb, memleketine aşık biri. 6 Şubat depreminde ailesi oradaydı ve o da soluğu hemen Hatay'da aldı. Depremden sonra Hatay'ı unutturmamak için sürekli oraya gidip videolar çekiyor. 'Biz uzakta yaşayanlar rahatız ama orada hayat mücadelesi devam ediyor, unutturmamamız lazım' diyerek vefasını gösteriyor.

Ve Büyük Buluşma: 14 Aralık Zorlu PSM Konseri!

Ragıb Narin şimdi 14 Aralık akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde İstanbul’daki ilk büyük konseriyle dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu özel gecede Lübnanlı yıldız ve global düet ortağı Rima Yussef sahneye çıkarak ona eşlik edecek; sosyal medyada milyonların sevgilisi olan şarkıcı Özgür Balakar (a.k.a. Uzunmakarna) ise sürpriz konuklardan biri olarak atmosferi renklendirecek. Ragıb, henüz yayınlanmamış yeni şarkısı “İstanbul”u ilk kez bu konserde seslendirmeyi planlıyor ve sosyal medyadaki sıcak, samimi sohbet havasını sahneye taşıyacağını da söylüyor. Hatta geceye özel fotoğraf çekim alanları bile hazırladığı konuşuluyor. Kısacası, enerjisiyle gezen, söyleyen ve videolarıyla bizlerin kalbine dokunan Ragıb Narin’i canlı izlemek isteyenler için 14 Aralık’ı not düşmekte fayda var.

