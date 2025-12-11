Sahalardan Sahnelere Bir Hikâye: Ragıb Narin İstanbul’daki İlk Konseriyle 14 Aralık’ta Zorlu PSM’de!

Ragıb Narin denince akla gelen ilk şey meşhur geçiş/ışınlanma videoları. Herkes 'Yeşil ekran mı, montaj ekibi mi var?' diye soruyor ama cevap çok daha basit ve şaşırtıcı: Sabır ve hafıza!

Bu konsept tamamen tesadüfen çıkmış. 2022'de Yunanistan'da bir merdivenden inerken arkadaşının çektiği videoyu, yıllar sonra Cihangir'de aynı kıyafetleri giyip, aynı saç sakal tıraşıyla devam ettirince olay gelişmiş. Yani o videolar için kıyafetlerini yıllarca saklıyor, gittiği yerdeki açıyı unutmuyor ve montajı tamamen kendi telefonunda yapıyor. Prodüksiyon ekibi falan yok, çoğu zaman videoyu yoldan geçen biri çekiyor!