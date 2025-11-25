Sağlıklı Yemek Yapmanın Sandığından Daha Kolay Olduğunu Kanıtlayan Tarifler

Philips Çift Hazneli Airfryer, hem ana yemek hem de yan yemekleri aynı anda pişirmeniz için ideal bir seçenek. Bu tarifte, büyük haznede tavuk pişirirken küçük haznede sebzeler de pişecek. Hem protein hem de vitamin dolu bir öğün hazır!

Malzemeler:

2 adet tavuk göğsü

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı paprika

Tuz ve karabiber

1 adet tatlı patates

1 avuç brokoli

1/2 kırmızı biber

1/2 soğan

Hazırlık:

Tavuk göğüslerini zeytinyağı, kekik, paprika, tuz ve karabiberle iyice karıştırın.

Tatlı patatesi ve kırmızı biberi küçük dilimler halinde doğrayın. Brokoliyi çiçeklerine ayırın ve soğanı ince ince doğrayın.

Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine tavukları yerleştirin ve küçük haznesine sebzeleri ekleyin.

Airfryer’ı 180°C’de çalıştırın. Tavuklar yaklaşık 20 dakika, sebzeler ise 12-15 dakika arasında pişecek.

Piştikten sonra, her iki haznede pişen yemekleri tabakta birleştirip, sıcak servis yapın.

%90 daha az yağ ile pişen bu yemek, sağlıklı olduğu kadar lezzetli de! Hem ana yemek hem de yan yemek aynı anda piştiği için zaman tasarrufu sağlıyorsunuz.