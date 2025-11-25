onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Sağlıklı Yemek Yapmanın Sandığından Daha Kolay Olduğunu Kanıtlayan Tarifler

etiket Sağlıklı Yemek Yapmanın Sandığından Daha Kolay Olduğunu Kanıtlayan Tarifler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
25.11.2025 - 19:01

Hepimiz sağlıklı yemekler hazırlamak istiyoruz ama işin içine zaman, pratiklik ve lezzet girdiğinde işler biraz karmaşıklaşabiliyor. Neyse ki, Philips Çift Hazneli Airfryer ile yemek yapmak hem çok kolay hem de çok sağlıklı. Tek yapmanız gereken, doğru malzemeleri seçmek ve Airfryer'ınızı kullanarak lezzetli yemekler yaratmak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Tavuk ve Sebze Tabağı

1. Tavuk ve Sebze Tabağı

Philips Çift Hazneli Airfryer, hem ana yemek hem de yan yemekleri aynı anda pişirmeniz için ideal bir seçenek. Bu tarifte, büyük haznede tavuk pişirirken küçük haznede sebzeler de pişecek. Hem protein hem de vitamin dolu bir öğün hazır!

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı paprika

  • Tuz ve karabiber

  • 1 adet tatlı patates

  • 1 avuç brokoli

  • 1/2 kırmızı biber

  • 1/2 soğan

Hazırlık:

  • Tavuk göğüslerini zeytinyağı, kekik, paprika, tuz ve karabiberle iyice karıştırın.

  • Tatlı patatesi ve kırmızı biberi küçük dilimler halinde doğrayın. Brokoliyi çiçeklerine ayırın ve soğanı ince ince doğrayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine tavukları yerleştirin ve küçük haznesine sebzeleri ekleyin.

  • Airfryer’ı 180°C’de çalıştırın. Tavuklar yaklaşık 20 dakika, sebzeler ise 12-15 dakika arasında pişecek.

  • Piştikten sonra, her iki haznede pişen yemekleri tabakta birleştirip, sıcak servis yapın.

%90 daha az yağ ile pişen bu yemek, sağlıklı olduğu kadar lezzetli de! Hem ana yemek hem de yan yemek aynı anda piştiği için zaman tasarrufu sağlıyorsunuz.

2. Sebze Kızartması ve Atıştırmalıklar

2. Sebze Kızartması ve Atıştırmalıklar

Klasik kızartmalara veda edin, çünkü Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde sebze kızartması yaparken aynı anda sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz. Hem düşük kalorili hem de çok lezzetli bir alternatif.

Malzemeler:

  • 4 adet patates

  • 2 adet havuç

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı pul biber

  • 1 su bardağı mantar

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Hazırlık:

  • Patatesleri soyup ince dilimler halinde kesin. Havuçları da uzun ince dilimlere doğrayın.

  • Patatesleri ve havuçları zeytinyağı, tuz ve pul biberle karıştırın.

  • Mantarları temizleyin ve ince dilimleyin.

  • Patatesleri büyük hazneye, havuçları ise küçük hazneye yerleştirin. Mantarları ise küçük haznenin üst kısmına ekleyin.

  • Airfryer’ı 200°C’de ayarlayın ve her iki haznede de yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

  • Mantarlar piştikten sonra üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpin ve birkaç dakika daha pişirin.

Sebzeler %90 daha az yağla kızardığı için düşük kalorili bir seçenek elde ediyorsunuz. Ayrıca, rendelenmiş kaşar peyniri ekleyerek bu yemeğe hem lezzet katabilir hem de sağlıklı bir atıştırmalık hazırlamış olursunuz.

3. Karışık Deniz Ürünleri ve Pirinç Pilavı

3. Karışık Deniz Ürünleri ve Pirinç Pilavı

Eğer deniz ürünleri seviyorsanız, Philips Çift Hazneli Airfryer ile karışık deniz ürünleri ve pilavı aynı anda pişirebilirsiniz. Hem pratik hem de sağlıklı bir akşam yemeği için harika bir seçenek!

Malzemeler:

  • 200 g karides

  • 200 g kalamar

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 su bardağı basmati pirinç

  • 2 su bardağı su

  • Limon dilimleri

Hazırlık:

  • Karides ve kalamarları zeytinyağı, tuz ve karabiberle karıştırın.

  • Pirinci yıkayıp, küçük hazneye su ile birlikte ekleyin.

  • Karides ve kalamarları büyük hazneye yerleştirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer ’ı 180°C’de çalıştırın ve yaklaşık 15-20 dakika içinde pişirin.

  • Piştikten sonra sıcak servis edin.

Karides ve kalamar, yağ eklemeden Airfryer’da pişerken, pirinç de kendi buharında pişiyor. Hem hafif hem doyurucu bir öğün hazırladınız.

4. Sebze Cipsi ve Kızarmış Tavuk

4. Sebze Cipsi ve Kızarmış Tavuk

Bir yemek hazırlarken Philips Çift Hazneli Airfryer ile hem ana yemeği hem de atıştırmalığı aynı anda pişirebilirsiniz. Bu tarifte, sağlıklı sebze cipsi ile yağsız kızarmış tavukları bir arada hazırlayacağız.

Malzemeler:

  • 2 adet tatlı patates

  • 1 adet kabak

  • 2 adet tavuk kanadı

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Baharatlar (kekik, tuz, karabiber)

Hazırlık:

  • Tatlı patatesi ve kabakları ince dilimler halinde kesin. Zeytinyağı ve baharatlarla karıştırın.

  • Tavuk kanatlarını da aynı şekilde baharatlayın.

  • Sebzeleri küçük hazneye, tavuk kanatlarını büyük hazneye yerleştirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 200°C’de çalıştırın ve her iki haznede de yaklaşık 20 dakika pişirin.

  • Sebzeler ve tavuklar piştikten sonra sıcak servis yapın.

Afiyet oldun.

5. Sebzeli Falafel ve Hummus

5. Sebzeli Falafel ve Hummus

Sebze sevenler için harika bir seçenek! Falafel, tipik olarak kızartılarak yapılan bir yemektir, ancak Philips Çift Hazneli Airfryer ile yağsız bir şekilde, sağlıklı bir alternatife dönüştürebilirsiniz. Bu tarifte, falafelleri pişirirken aynı anda hummus da hazırlayarak mükemmel bir vegan öğün elde edebilirsiniz.

Malzemeler:

  • 1 su bardağı nohut (haşlanmış)

  • 1/2 adet soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1/4 su bardağı taze kişniş

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 su bardağı tam buğday unu

Hummus İçin:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1/4 su bardağı tahin

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 1 diş sarımsak

  • Yarım çay kaşığı tuz

Hazırlık:

  • Nohutları, soğanı, sarımsağı, kişnişi, kimyonu, tuzu ve karabiberi bir mutfak robotunda karıştırın. Ardından, un ve zeytinyağını ekleyip homojen bir karışım elde edin.

  • Karışımdan ceviz büyüklüğünde toplar yapın ve Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin.

  • Hummus malzemelerini bir mutfak robotunda iyice karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edin.

  • Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve falafelleri yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Hummus ise soğuk servis yapılacak şekilde hazırlayın.

  • Falafelleri sıcak servis edin, yanına hummus ve dilimlenmiş sebzelerle birlikte sunabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Makarna ve Peynirli Kızarmış Kabak

6. Makarna ve Peynirli Kızarmış Kabak

Klasik makarnayı seviyorsanız, ama daha sağlıklı bir alternatif arıyorsanız, bu tarif tam size göre. Peynirli kabak kızartması ile mükemmel bir uyum sağlıyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler için pratik ve sağlıklı bir yemek!

Malzemeler:

  • 1 paket makarna

  • 1 su bardağı az yağlı süt

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 2 adet kabak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

Hazırlık:

  • Makarna paketindeki talimatlara göre haşlayın. Haşlanan makarnayı süzüp, bir kaba alın. Üzerine süt, rendelenmiş kaşar peyniri, tereyağı, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

  • Kabakları ince dilimler halinde kesin. Zeytinyağını ve parmesan peynirini üzerine serpin.

  • Büyük hazneye hazırladığınız makarnayı koyup 180°C’de 15 dakika pişirin.

  • Küçük hazneye de kabakları yerleştirip 180°C’de 10-12 dakika pişirin.

Makarna ve peynirli kabak kızartması ile hem doyurucu hem de sağlıklı bir öğün hazırladınız. Hem çocuğunuzun hem de sizin favoriniz olacak!

7. Sebzeli Pizza

7. Sebzeli Pizza

Pizza, herkesin sevdiği bir yemek olabilir, ama genellikle yüksek kalori içerdiği için tercih edilmiyor. Philips Çift Hazneli Airfryer ile, sebzeli pizza hazırlayarak düşük kalorili ama lezzetli bir alternatif yaratabilirsiniz.

Malzemeler:

  • 1 adet tam buğday pizza hamuru

  • 1/2 su bardağı domates sosu

  • 1 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

  • 1/2 kırmızı biber

  • 1/2 kabak

  • 1/2 soğan

  • 5-6 adet mantar

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

Hazırlık:

  • Kabak, kırmızı biber, soğan ve mantarları ince dilimler halinde doğrayın.

  • Pizza hamurunu açıp, uygun bir kaba yerleştirin. Üzerine domates sosunu sürün.

  • Mozzarella peynirini, doğradığınız sebzeleri ve kekik ile baharatları ekleyin.

  • Hazırladığınız pizzayı hazneye yerleştirin. Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve yaklaşık 12-15 dakika pişirin.

  • Pizza piştikten sonra dilimleyip sıcak servis yapın.

Ev yapımı, düşük kalorili sebzeli pizza hem sağlıklı hem de son derece lezzetli! Artık pizza yediğinizde suçluluk hissetmenize gerek yok.

8. Somon ve Kinoa Salatası

8. Somon ve Kinoa Salatası

Somon balığı ve kinoa, sağlıklı yağlar ve protein açısından zengin yemekler!

Malzemeler:

  • 2 adet somon fileto

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 su bardağı kinoa

  • 2 su bardağı su

  • 1/2 limon suyu

  • 1/2 avokado

  • 1/4 su bardağı doğranmış taze nane

Hazırlık:

  • Somon filetolarını zeytinyağı, kekik, tuz ve karabiberle iyice ovun.

  • Kinoayı iyice yıkayın ve suyla birlikte küçük hazneye ekleyin. 15-20 dakika pişmeye bırakın.

  • Somon filetolarını büyük hazneye yerleştirin ve Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın. Yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

  • Pişen kinoayı bir kaba alıp üzerine limon suyu, doğranmış avokado ve taze nane ekleyin. Karıştırın.

  • Pişen somon filetosunu, kinoa salatası ile birlikte sıcak servis edin.

Somon ve kinoa salatası ile sağlıklı ve dengeli bir akşam yemeği hazırladınız.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın