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Sağlıklı Beslenme Rehberi: Ramazan'da Neler Yenilmeli, Neler Yenmemeli?

Sağlıklı Beslenme Rehberi: Ramazan'da Neler Yenilmeli, Neler Yenmemeli?

Sanofi
Sanofi - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 16:57

Gün doğumundan gün batımına kadar oruç tutulan, ne zaman yediğimiz kadar ne yediğimizin de büyük önem taşıdığı Ramazan Ayı’nda doğru beslenebilmek kritik bir rol oynuyor. Bu Ramazan’da oruçlu kaldığımız süre 17 saati aşınca oruç ve sağlık konusu kritik hale geldi.

Peki Ramazan’da nasıl beslenmeliyiz?

Uzmanların uyarılarına göre sahur yapmadan oruç tutmak Ramazan’da yapılan en büyük yanlışlardan biri.

Uzmanların uyarılarına göre sahur yapmadan oruç tutmak Ramazan’da yapılan en büyük yanlışlardan biri.

Sahuru atlayarak oruç tutmak sindirim sorunlarına yol açabileceği gibi kilo alımına ciddi bir şekilde katkıda bulunabilir. Uzman önerilerine uyup sahura kalkmak ve iftarda aşırı fazla yememek bunun için tercih edebileceğiniz beslenme şekillerinden.

Genelde bir gün içinde besin ihtiyacımızı 3 öğünde gideriyoruz, Ramazan ayında da sağlıklı beslenmeye devam etmek için öğünlerinizi sahur ve iftar olmak üzere 2 ana öğün ile iftardan sonra 1-2 ara öğün şeklinde düzenlemeniz daha sağlıklı olacaktır.

Genelde bir gün içinde besin ihtiyacımızı 3 öğünde gideriyoruz, Ramazan ayında da sağlıklı beslenmeye devam etmek için öğünlerinizi sahur ve iftar olmak üzere 2 ana öğün ile iftardan sonra 1-2 ara öğün şeklinde düzenlemeniz daha sağlıklı olacaktır.

Hem sahur hem de iftarda yemekleri hızlı hızlı yemekten kaçınarak yavaş ve iyice çiğneyerek tüketmelisiniz. Ramazan ayında sağlıklı beslenmek için tercih edebileceğiniz en etkili yöntemlerden olan yemekleri yavaş yeme tekniğini hayatınızın her zamanına dahil edebilirsiniz.

Hem iftar hem sahurda yemek pişirme yöntemi olarak yemekleri ağırlaştıracak kızartma gibi yöntemler yerine haşlama ya da ızgara sağlıklı yemek pişirme yöntemlerini tercih etmelisiniz.

Hem iftar hem sahurda yemek pişirme yöntemi olarak yemekleri ağırlaştıracak kızartma gibi yöntemler yerine haşlama ya da ızgara sağlıklı yemek pişirme yöntemlerini tercih etmelisiniz.

İki öğünde de protein ve lif zengini besinler tercih etmelisiniz. Bu besinler uzun süre tokluk sağlamanın yanı sıra sağlıklı oldukları için bu süreçte ihtiyacımız olan enerji ve gücü de verecektir.

Kuru fasulye, mercimek ve nohut gibi kuru baklagiller, kepekli tahıllar ve tam buğday ekmeği, sebzeler ve salata, ceviz, badem gibi kabuklu yemişler ya da şekersiz ezmeler Ramazanda tercih edebileceğiniz sağlıklı ve tok tutan besinler arasındadır.

Kuru fasulye, mercimek ve nohut gibi kuru baklagiller, kepekli tahıllar ve tam buğday ekmeği, sebzeler ve salata, ceviz, badem gibi kabuklu yemişler ya da şekersiz ezmeler Ramazanda tercih edebileceğiniz sağlıklı ve tok tutan besinler arasındadır.

Yazının başında da dediğimiz gibi ramazanda sağlıklı kalmak ve bağışıklık sistemimizi sağlam tutmak için sahura kalkıp dengeli beslenmek şart.

Ramazanda sağlığınızı korumak için sahur yapmaya ve sahurda sağlıklı ve tok tutacak besinler tercih etmeye özen göstermelisiniz.

Ramazanda sağlığınızı korumak için sahur yapmaya ve sahurda sağlıklı ve tok tutacak besinler tercih etmeye özen göstermelisiniz.

Süt, peynir, yumurta, yoğurt gibi protein zengini gıdalar ile hafif bir kahvaltı yapmalısınız.

Kahvaltılık besinlerin yanı sıra sağlıklı çorbalar, sebze yemekleri de tercih edebilirsiniz.

Kahvaltılık besinlerin yanı sıra sağlıklı çorbalar, sebze yemekleri de tercih edebilirsiniz.

Sahurda aşırı yağlı, tuzlu ya da baharatlı yemeklerden kaçınmalısınız. Vücudunuz uzun süre susuz kalacağı için sahurda bol su içmeye özen gösterin.

Bir anda midenize büyük bir baskı yapmak yerine, iftardan sonra bir-iki saat arayla her seferinde az ve küçük porsiyonlar halinde yemek yemeyi tercih edebilirsiniz.

Bir anda midenize büyük bir baskı yapmak yerine, iftardan sonra bir-iki saat arayla her seferinde az ve küçük porsiyonlar halinde yemek yemeyi tercih edebilirsiniz.

Yemeği küçük porsiyonlarda yemenin yanı sıra hızlıca yemek yerine yavaş yavaş, sindire sindire yemeyi tercih etmelisiniz.

Aynı zamanda su da bir besin öğesi olduğu için günlük tüketmemiz gereken iki litre suyun bir litresini sahurda tüketebilmemiz gerekmektedir.

Aynı zamanda su da bir besin öğesi olduğu için günlük tüketmemiz gereken iki litre suyun bir litresini sahurda tüketebilmemiz gerekmektedir.

Sahurda çay içilmemelidir, çünkü her bitki çayının idrar söktürücü etkisi vardır. Sıvı tüketimi başta su, süt, ayran, cacık, şekersiz veya tatlandırıcı ile yapılmış komposto suları veya asidi azalsın diye bekletilmiş madensuyu içerek sıvı ihtiyacımızı ve aynı zamanda mineral ihtiyacımızı karşılamış oluruz.

Sahura protein eklemek, oruç sırasında daha uzun süre tok hissetmenizi sağlayacaktır.

Sahura protein eklemek, oruç sırasında daha uzun süre tok hissetmenizi sağlayacaktır.

Yumurta, yoğurt, lor peynir, fasulye, mercimek gibi bakliyatlar, balık veya tavuk gibi et ürünleri zengin protein kaynaklarıdır; bu nedenle sahurdaki öğününüze bu alternatiflerden eklemeler yapabilirsiniz.

Enterogermina ile Sindirim sisteminiz Ramazan’a hazır!

Enterogermina ile Sindirim sisteminiz Ramazan’a hazır!

Sofralar, yemekler, misafirler hazır. Peki sindirim sistemimiz hazır mı?

Ramazanda uzun süren açlık ardından hızlı hızlı yediğimiz yemekler bir de ağırsa vay halimize.

Bu dönemde değişen beslenme alışkanlıklarımız sindirim sistemimizi etkileyerek bazı istenmeyen durumlara sebep olabiliyor.

Enterogermina`nın içeriğindeki probiyotik mikroorganizmalar Ramazanda da sindirim sistemimizi düzenlemeye yardımcı oluyor.

63 ülkenin tercih ettiği probiyotik Enterogermina, kendine özel 4lü suş kombinasyonuyla iftar sofralarında yanımızda. Hiçbir koruyucu madde içermeyen 4 Milyarlık formunun içeriğindeki probiyotik mikroorganizmalar ile tüm ailenin sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı, kullanımı da çok kolay: ÇALKALA / AÇ / HÜPLET.

Ramazanda ailemizle iftar sofrasının keyfini çıkarmak bizden, sindirim sistemimize destek Enterogermina probiyotiklerinden!

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