Sağlıklı Beslenme Rehberi: Ramazan'da Neler Yenilmeli, Neler Yenmemeli?

Gün doğumundan gün batımına kadar oruç tutulan, ne zaman yediğimiz kadar ne yediğimizin de büyük önem taşıdığı Ramazan Ayı’nda doğru beslenebilmek kritik bir rol oynuyor. Bu Ramazan’da oruçlu kaldığımız süre 17 saati aşınca oruç ve sağlık konusu kritik hale geldi.

Peki Ramazan’da nasıl beslenmeliyiz?