Sadece Çok Dağınık Bir Ev Arkadaşıyla Yaşayanların Bildiği 10 Acı

Sadece Çok Dağınık Bir Ev Arkadaşıyla Yaşayanların Bildiği 10 Acı

Aslı Uysal
Aslı Uysal
04.10.2025 - 12:34

Eğer çok dağınık bir ev arkadaşıyla 1 gün bile geçirmek zorunda kaldıysanız size çok tanıdık gelebilecek bazı maddeler sıraladık. Dışarıdan bakıldığında belki hallolabilir sorunlar gibi görünse de bu durumu ancak yaşayanlar bilir... Okurken o anları tekrar ve tekrar yaşayacaksınız! 😂

1. Eşyaları asla yerinde bulamazsın...

Dağınık bir ev arkadaşıyla yaşamak zorundaysan asla kendi düzenini kuramayacağını acı bir şekilde tecrübe edersin. Çünkü yerine koyduğun eşyayı ertesi gün çok alakasız bir yerde bulman her zaman çok olasıdır... Üstelik aramaktan başka çözümün de yok çünkü muhtemelen ev arkadaşın da nereye koyduğunu hatırlamayacak...

2. Ortak alanda dağınıklıktan yürüyemediğin zamanlar olur...

Ortak kullandığınız alanlar genellikle hep dağınıktır. Yastıklar bir tarafta, koltuğun örtüsü kaymış, televizyonun kumandası acaba nerede... Daha da kötüsü 3 gün önceden kalmış bulaşıklar bile sana orta sehpadan göz kırpar. Sense sadece bu dağınıklığa bakarak hipnoz olursun...

3. Bulaşıklar hep dağ gibidir!

Sen ne kadar mutfağı derli toplu bıraksan da birkaç saat sonra tüm tabakları kirli ve lavabonun içinde bulursun... Hatta bazen bulaşıklar o kadar birikir ki Everest Dağı ile kapışır hale bile gelebilir. En kötüsü de o bulaşıkları yıkamak saatler alır.

4. Eve birini çağırmadan önce 93628 kez düşünürsün...

Sevdiğin insanları eve davet etmek için her zaman birkaç kez düşünürsün çünkü evi nasıl bir halde bulacağın konusu tam bir muammadır. Eve geldiğinde ise evi düşündüğünden daha dağınık bulursun ve kimseye çaktırmadan içinden sessiz çığlıklar atıp açıklama yapmaya çalışırsın...

5. Evi temizlemek resmen bir çiledir...

O ev arkadaşınla sürekli bir temizlik günü planlamaya çalışırsın ama bunun sadece lafta olduğunu içten içe her zaman bilirsin çünkü temizlik anında nedense arkadaşın hep ortadan kaybolur. Beraber temizlik yaparken de onun oflamalarından hayatı sorgulama modun devreye girer...

6. Kendine söz verirsin ama...

Her seferinde sadece kendi dağıttıklarını toplayacağına dair kendine sözler verirsin ama bir bakmışsın yine tüm evi pırıl pırıl yapmışsın. En acısı da kendine ne kadar kızsan da ev o haldeyken koltuğa rahatça oturmanın senin için imkansız olduğunu bilirsin...

7. Bir noktadan sonra ipler sende de kopar...

Sen evi çekip çevirmeye çalıştıkça bitmeyen dağınıklıktan dolayı ev arkadaşına uymaya başlama ihtimalin oldukça artar. Çünkü ne kadar temizlik yaparsan yap, ertesi gün evin aynı şekle girmesi seni derin bir psikolojik savaşa iter. Hele ki başak burcuysan dağınık bir ev arkadaşı seçmeden önce iki kere düşünsen iyi olur.

8. Kendinle baş başa kalabildiğin tek yer odan olur...

'Salonda koltuğa uzanayım da kitabımı okuyayım...' gibi hayallerin hepsi yavaş yavaş yok olur çünkü salonun dağınıklığı seni o kadar rahatsız eder ki hiçbir şeye odaklanamaz hala gelirsin. Bu yüzden de evde kendine vakit ayırabildiğin tek yer odan olur. Evin diğer odalarının yanından bile geçmezsin...

9. Kötü kokulara alışsan iyi edersin!

Dağınık ev arkadaşının arkasında bıraktığı sadece dağınıklık değil, kötü kokular da işin üzücü yanlarından biri oluyor. Ee günlerce yıkanmamış bulaşıklar ve çamaşırlar tabii ki de burnunun direğini kötü anlamda sızlatacak kadar kötü kokuya sebep olur. Bu yüzden de evin bir köşesinde her zaman koku spreyi bulundurursun.

10. Yemek yapmak bile bir kaostur...

Yemek yapmaya başlamadan önce seni eşya bulma savaşının beklediğini bilmek tüm yemek yapma isteğini götürür.  Hangi baharatın eksik olduğunu anlamak için bazen bütün dolabı karıştırmak gerekir. Yemek yapmak için bile öncelikle toplaman gereken bir mutfak her zaman vardır.

Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
