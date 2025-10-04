Sadece Çok Dağınık Bir Ev Arkadaşıyla Yaşayanların Bildiği 10 Acı
Eğer çok dağınık bir ev arkadaşıyla 1 gün bile geçirmek zorunda kaldıysanız size çok tanıdık gelebilecek bazı maddeler sıraladık. Dışarıdan bakıldığında belki hallolabilir sorunlar gibi görünse de bu durumu ancak yaşayanlar bilir... Okurken o anları tekrar ve tekrar yaşayacaksınız! 😂
1. Eşyaları asla yerinde bulamazsın...
2. Ortak alanda dağınıklıktan yürüyemediğin zamanlar olur...
3. Bulaşıklar hep dağ gibidir!
4. Eve birini çağırmadan önce 93628 kez düşünürsün...
5. Evi temizlemek resmen bir çiledir...
6. Kendine söz verirsin ama...
7. Bir noktadan sonra ipler sende de kopar...
8. Kendinle baş başa kalabildiğin tek yer odan olur...
9. Kötü kokulara alışsan iyi edersin!
10. Yemek yapmak bile bir kaostur...
