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Sabah Yazarından 'Enflasyonu Düşürme Yasası' Beklentisi

Sabah Yazarından 'Enflasyonu Düşürme Yasası' Beklentisi

Enflasyon
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.04.2024 - 17:09

Sabah Yazarı Nurullah Gür bugünkü yazısında Türkiye'nin ABD'deki gibi bir 'Enflasyonu Düşürme Yasası' için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. 

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı mart ayı verilerine göre, enflasyon yıllık bazda yüzde 68.5.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı mart ayı verilerine göre, enflasyon yıllık bazda yüzde 68.5.

Hükümetin beklentisi yıllık enflasyonun nisan ve mayıs aylarında da yükselişini sürdürmesi ardından ise haziran ıtıbarıyla düşüş trendine girmesi.

Hükümetin beklentisi yıllık enflasyonun nisan ve mayıs aylarında da yükselişini sürdürmesi ardından ise haziran ıtıbarıyla düşüş trendine girmesi.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 36 olarak açıklanırken, piyasa beklentileri yüzde 44 seviyesinde.

Sabah Yazarı Nurullah Gür bugünkü yazısında, "Para politikasının maliye politikası ve yapısal reformlarla desteklenmesi gerekiyor. Gıda fiyatlarındaki artış oranını dizginlemeden enflasyonu yeniden tek hanelere indiremeyeceğimiz ortada." ifadelerini kullandı.

Sabah Yazarı Nurullah Gür bugünkü yazısında, "Para politikasının maliye politikası ve yapısal reformlarla desteklenmesi gerekiyor. Gıda fiyatlarındaki artış oranını dizginlemeden enflasyonu yeniden tek hanelere indiremeyeceğimiz ortada." ifadelerini kullandı.

Kaynak

Nurullah Gür, yazısında şöyle devam etti: 👇

Nurullah Gür, yazısında şöyle devam etti: 👇

'Tarımsal girdi fiyatlarını kontrol altında tutmaya ve tarım teşviklerinin etkinliğini arttırmaya ihtiyacımız var. 

Tarladan pazara/markete ulaşım sürecindeki aracılık maliyetlerinin azaltılması ve gıda kayıplarının önlenmesi, öncelikli politika başlıkları arasında yer alıyor. 

Süt ve ette yıllardır yaşadığımız arz-talep dengesizliklerinin çözümü de uzun vadeli politikalar ve piyasa koşullarıyla uyumlu planlamadan geçiyor. 

Türkiye'de haneler yılda ortalama 93 kg gıda israf ediyorlar. Gıda israfını azaltma amaçlı programları hızlandırmalı ve kapsamlarını genişletmeliyiz. 

Sanayiden inşaat sektörüne üretim maliyetlerini aşağıya çekmeyi sağlayacak yerli ara mallarının üretiminin arttırılması da öyle. 

Enflasyonla mücadelenin piyasa düzenlemeleri, kamu harcamaları ve vergi politikaları boyutları da var. Enflasyonla mücadele yolundaki tüm bu gereksinimler, yapısal politikalara işaret ediyor.'

Sabah Yazarı son olarak Türkiye'nin tüm bunlar için ABD'deki gibi "Enflasyonu Düşürme Yasası"na ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Sabah Yazarı son olarak Türkiye'nin tüm bunlar için ABD'deki gibi "Enflasyonu Düşürme Yasası"na ihtiyacı olduğunu vurguladı.
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ABD'deki Enflasyonu Düşürme Yasası ne?

ABD'deki Enflasyonu Düşürme Yasası ne?

ABD tarihinin en büyük “iklim paketi” olarak nitelenen ve 2022'de hayata geçirilen Enflasyonu Düşürme Yasası (IRA) ABD'nin ekonomik rekabet gücünü ve endüstriyel üretkenliğini iyileştirmeyi amaçlayan bir düzünleme.

Söz konusu yasal düzenlemeyle; karbon emisyonunun 2030’a kadar yüzde 40 oranında azaltılması, sağlık maliyetlerinin düşürülmesi, ABD Gelirler İdaresi’nin finanse edilmesi, vergi mükelleflerinin uyumunun iyileştirilmesi, tüketicilerin ve üreticilerin yeşil enerjiye yönlendirilmesi amaçlanmakta.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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