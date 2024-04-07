Sabah Yazarından 'Enflasyonu Düşürme Yasası' Beklentisi

ABD tarihinin en büyük “iklim paketi” olarak nitelenen ve 2022'de hayata geçirilen Enflasyonu Düşürme Yasası (IRA) ABD'nin ekonomik rekabet gücünü ve endüstriyel üretkenliğini iyileştirmeyi amaçlayan bir düzünleme.

Söz konusu yasal düzenlemeyle; karbon emisyonunun 2030’a kadar yüzde 40 oranında azaltılması, sağlık maliyetlerinin düşürülmesi, ABD Gelirler İdaresi’nin finanse edilmesi, vergi mükelleflerinin uyumunun iyileştirilmesi, tüketicilerin ve üreticilerin yeşil enerjiye yönlendirilmesi amaçlanmakta.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇