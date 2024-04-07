Sabah Yazarından 'Enflasyonu Düşürme Yasası' Beklentisi
Sabah Yazarından 'Enflasyonu Düşürme Yasası' Beklentisi
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı mart ayı verilerine göre, enflasyon yıllık bazda yüzde 68.5.
Hükümetin beklentisi yıllık enflasyonun nisan ve mayıs aylarında da yükselişini sürdürmesi ardından ise haziran ıtıbarıyla düşüş trendine girmesi.
Sabah Yazarı Nurullah Gür bugünkü yazısında, "Para politikasının maliye politikası ve yapısal reformlarla desteklenmesi gerekiyor. Gıda fiyatlarındaki artış oranını dizginlemeden enflasyonu yeniden tek hanelere indiremeyeceğimiz ortada." ifadelerini kullandı.
Nurullah Gür, yazısında şöyle devam etti: 👇
Sabah Yazarı son olarak Türkiye'nin tüm bunlar için ABD'deki gibi "Enflasyonu Düşürme Yasası"na ihtiyacı olduğunu vurguladı.
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ABD'deki Enflasyonu Düşürme Yasası ne?
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