onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yine Sınırdan Döndü: Türkiye’den Giden Kuru İncirde "Kuvvetli Zehir" Tespit Edildi

Yine Sınırdan Döndü: Türkiye’den Giden Kuru İncirde "Kuvvetli Zehir" Tespit Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.01.2025 - 15:26

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınlandığı ifşa listelerinde Türkiye’de birçok üründe taklit ve tağşiş yapıldığı ortaya çıkmıştı. Vatandaşlara domuz eti dahil yedirildiği belirlenmişti. Ayrıca son aylarda Türkiye’den yurt dışına ihraç edilen ürenlerde sağlığı zararlı maddeler tespit ediliyor. Son olarak Türkiye’den Fransa’ya gönderilen kuru incirlerde belirlenen sınırın çok üzerinde kanserojen madde tespit edildiği ortaya çıktı.

Kaynak: Diken

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bakanlığın yayınladığı ifşa listelerinde kırmızı etten zeytinyağına, yoğurttan süt ürenlerine kadar birçok gıda maddesine yapılan hile ortaya çıkmıştı.

Bakanlığın yayınladığı ifşa listelerinde kırmızı etten zeytinyağına, yoğurttan süt ürenlerine kadar birçok gıda maddesine yapılan hile ortaya çıkmıştı.

Hatta ünlü bir köfteci zincirinin etlerinde domuz eti tespit edildiği bile iddia edilmişti.

Hatta ünlü bir köfteci zincirinin etlerinde domuz eti tespit edildiği bile iddia edilmişti.

Diken’de yer alan habere göre, Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye’den Avrupa’ya giden kuru incirlerde yüksek oranda Aflatoksin B1 tespit edildiğini duyurdu.

Diken’de yer alan habere göre, Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye’den Avrupa’ya giden kuru incirlerde yüksek oranda Aflatoksin B1 tespit edildiğini duyurdu.

Kaynak

Kuru incirler ‘tehlikeli’ koduyla geri gönderildi.

Kuru incirler ‘tehlikeli’ koduyla geri gönderildi.

Aflatoksinler, kuvvetli zehir ve kanserojen maddelerdir. En zehir etkili olanı hem kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin B1’dir.

Aflatoksinler, kuvvetli zehir ve kanserojen maddelerdir. En zehir etkili olanı hem kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin B1’dir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın