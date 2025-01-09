Yine Sınırdan Döndü: Türkiye’den Giden Kuru İncirde "Kuvvetli Zehir" Tespit Edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınlandığı ifşa listelerinde Türkiye’de birçok üründe taklit ve tağşiş yapıldığı ortaya çıkmıştı. Vatandaşlara domuz eti dahil yedirildiği belirlenmişti. Ayrıca son aylarda Türkiye’den yurt dışına ihraç edilen ürenlerde sağlığı zararlı maddeler tespit ediliyor. Son olarak Türkiye’den Fransa’ya gönderilen kuru incirlerde belirlenen sınırın çok üzerinde kanserojen madde tespit edildiği ortaya çıktı.

Kaynak: Diken