Yine Sınırdan Döndü: Türkiye’den Giden Kuru İncirde "Kuvvetli Zehir" Tespit Edildi
Yine Sınırdan Döndü: Türkiye’den Giden Kuru İncirde "Kuvvetli Zehir" Tespit Edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınlandığı ifşa listelerinde Türkiye’de birçok üründe taklit ve tağşiş yapıldığı ortaya çıkmıştı. Vatandaşlara domuz eti dahil yedirildiği belirlenmişti. Ayrıca son aylarda Türkiye’den yurt dışına ihraç edilen ürenlerde sağlığı zararlı maddeler tespit ediliyor. Son olarak Türkiye’den Fransa’ya gönderilen kuru incirlerde belirlenen sınırın çok üzerinde kanserojen madde tespit edildiği ortaya çıktı.
Kaynak: Diken
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Bakanlığın yayınladığı ifşa listelerinde kırmızı etten zeytinyağına, yoğurttan süt ürenlerine kadar birçok gıda maddesine yapılan hile ortaya çıkmıştı.
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Hatta ünlü bir köfteci zincirinin etlerinde domuz eti tespit edildiği bile iddia edilmişti.
Diken’de yer alan habere göre, Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye’den Avrupa’ya giden kuru incirlerde yüksek oranda Aflatoksin B1 tespit edildiğini duyurdu.
Kuru incirler ‘tehlikeli’ koduyla geri gönderildi.
Aflatoksinler, kuvvetli zehir ve kanserojen maddelerdir. En zehir etkili olanı hem kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin B1’dir.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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