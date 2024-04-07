Tadı Farklı Gelirse Şaşırmayın: TSE'den Baklava Güncellemesi
Tadı Farklı Gelirse Şaşırmayın: TSE'den Baklava Güncellemesi
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 2015 yılında belirlediği 'Türk baklavası'nın standardındaki şeker oranını değiştirdi.
Şeker oranını yüzde 35-45'ten yüzde 30-42'ye düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 2015 yılında. baklavanın hazırlanışı ve kullanılması gereken malzemeleri kurallara bağlamıştı.
TSE'ye göre baklava şerbet ekleme oranına ve kaymak eklenip eklenmemesine göre, yaş ve kuru olmak üzere iki tip baklava var.
TSE'nin daha önce belirlediği baklava standardında yaş baklavadaki şeker oranı yüzde 35-45 olarak belirlenmişti. Son yapılan değişiklikle bu oran yüzde 30-42 olarak yeniden belirlendi.
TSE'nin "Baklava Nasıl Yapılır?" sorusu için hazırladığı standart ise şöyle: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Standartları değişeli çok oldu bu ekonomide.. Ya bildiğin emin olduğun kaliteli yerden paraya kıyıp yiyeceksin ya yemeyeceksin.
Belki tüketiciyi değik üreticiyi düşünüp yapmışlardır ama bence olumlu, çok sevsek de çok şekerli bir tatlı ve insanın içi yanıyor yedikten sonra
Eee önce bir Yunanistan’dan izin alsaydık. Adamlar baklava bizimdir diye, diye tüm dünyaya tanıttı. Biz bu konularda hep geri kaldık esnafla olucak iş değil ... Devamını Gör