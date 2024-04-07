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Tadı Farklı Gelirse Şaşırmayın: TSE'den Baklava Güncellemesi

Tadı Farklı Gelirse Şaşırmayın: TSE'den Baklava Güncellemesi

Baklava
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.04.2024 - 16:21

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 2015 yılında belirlediği 'Türk baklavası'nın standardındaki şeker oranını değiştirdi. 

Şeker oranını yüzde 35-45'ten yüzde 30-42'ye düştü. 

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Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 2015 yılında. baklavanın hazırlanışı ve kullanılması gereken malzemeleri kurallara bağlamıştı.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 2015 yılında. baklavanın hazırlanışı ve kullanılması gereken malzemeleri kurallara bağlamıştı.

TSE'ye göre baklava şerbet ekleme oranına ve kaymak eklenip eklenmemesine göre, yaş ve kuru olmak üzere iki tip baklava var.

TSE'ye göre baklava şerbet ekleme oranına ve kaymak eklenip eklenmemesine göre, yaş ve kuru olmak üzere iki tip baklava var.

TSE'nin daha önce belirlediği baklava standardında yaş baklavadaki şeker oranı yüzde 35-45 olarak belirlenmişti. Son yapılan değişiklikle bu oran yüzde 30-42 olarak yeniden belirlendi.

TSE'nin daha önce belirlediği baklava standardında yaş baklavadaki şeker oranı yüzde 35-45 olarak belirlenmişti. Son yapılan değişiklikle bu oran yüzde 30-42 olarak yeniden belirlendi.

TSE'nin "Baklava Nasıl Yapılır?" sorusu için hazırladığı standart ise şöyle: 👇

TSE'nin "Baklava Nasıl Yapılır?" sorusu için hazırladığı standart ise şöyle: 👇

'Sert buğday unu veya özel amaçlı un, yumurta, tuz ve su karışımından elde edilen sert hamura, sert buğdaydan elde edilen buğday nişastası serpilerek, hamurun tekniğine uygun olarak açılması, içine veya arasına kaymak, tereyağı veya tereyağının eritilerek saf hale getirilmiş sade yağ, çeşnisine göre Antep fıstığı içi, ceviz içi veya bölgesine göre fındık içi veya badem içinin eklenmesinden sonra mevzuatlarda katılmasına izin verilen katkı maddelerinin bir veya birkaçının katılarak veya katılmadan çeşidine göre dilimlendikten sonra uygun sıcaklık ve sürede pişirilip, beyaz şekerin su ile kaynatılmasıyla (limon suyu veya limon tuzu eklenmiş) elde edilen şerbet ilave edilmiş mamul.'

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ömer

Standartları değişeli çok oldu bu ekonomide.. Ya bildiğin emin olduğun kaliteli yerden paraya kıyıp yiyeceksin ya yemeyeceksin.

Engin Türk

Belki tüketiciyi değik üreticiyi düşünüp yapmışlardır ama bence olumlu, çok sevsek de çok şekerli bir tatlı ve insanın içi yanıyor yedikten sonra

uzaklardan

Eee önce bir Yunanistan’dan izin alsaydık. Adamlar baklava bizimdir diye, diye tüm dünyaya tanıttı. Biz bu konularda hep geri kaldık esnafla olucak iş değil ... Devamını Gör