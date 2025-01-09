TikTok Bir Halk Sağlığı Sorunu Mu?

Küresel anlamda geniş bir etkileşim imkanı sunan platformun, özellikle 10–29 yaş aralığında popüler olduğunu biliyoruz. 10-19 yaş aralığındaki kullanıcılar ise en yüksek popülasyonu oluşturuyor. TikTok, diğer platformlardan ayrışan teknik yapısı ile özgün bir video tabanlı sosyal medya uygulaması olarak benimsendi ve taklit gibi içerik oluşturma özellikleri kullanıcılar arasındaki etkileşimi daha da hızlandırdı. Ortaya çıkışından bu yana hızla büyüyen platform, bugün 2 milyar kullanıcıya ulaştı. Toplumsal etkisi böylesine güçlü bir sosyal medya platformu için bilimsel inceleme sayısının az olması ilginç bir durum. Özellikle de dünya genelinde ruh sağlığı profesyonellerinin platformun işlevselliğini anlamak bakımından sınırlı bilgiye sahip olduğunu görüyoruz. Bunun arkasında yatan nedenler, TikTok'un kültürel olarak hızla benimsenmesi, nesiller arasındaki kullanım ve anlayış farklılıkları, dijital okuryazarlığın yetersizliği ve yeni teknolojilere yönelik geleneksel bir şüphecilik olabilir. Ancak bildiğimiz bir gerçek var ki, uzmanların bu nedenleri hızlıca aşarak konuya önemli şekilde eğilmesi gerekiyor.

TikTok’u halk sağlığı veya ruh sağlığı ilişkili konular bakımından inceleyen çalışmalara göre, ergenlik öncesi yaştaki kullanıcı tabanı için endişeler öne çıkıyor. Çalışma sayısı az olsa da en önemli bulgulardan biri, algılanan gerçeklik doğrultusunda çocuklar ve genç bireylerde davranış değişikliğine neden olabilmesi. Arşivleme, kendini ifade etme, sosyal etkileşim kurma ve merak gibi kullanıcı motivasyonlarının, gençleri kişilik özelliklerinden daha fazla etkileyebildiği yönünde görüşler bulunuyor. Bunun arkasında yatan teorik bilgimiz ise şöyle: Kişiler kendi ihtiyaçlarını karşılamak için medya araçlarını kullanırlar ve bu nedenle tatmin olup bağlılık hissederler.

TikTok 2020 yılında platform teknolojilerinin olumlu ve olumsuz yönlerini kabul etti ve uygulamanın özellikle geç saatlerde aşırı kullanımının sınırlanmasına dair önerilerde bulundu. Bununla birlikte, çeşitli çalışmalarda TikTok’ta halk sağlığı, hayır kurumu ve toplum yanlısı içerik üreticilerine ait kimi hesapların da yüksek etkileşime sahip olduğu bilgilerimiz arasında yer alıyor. Bu bulgular, TikTok’un genç kullanıcı tabanı göz önünde bulundurulduğunda, platformun olumlu zihinsel ve halk sağlığı sonuçları için yaratıcı ve yenilikçi fırsatlar sunabileceğini gösteriyor. Hem profesyoneller hem de toplum yanlısı içerik üreticileri tarafından gençlerle ilgili genel sağlık, akne, pandemi ve yeme bozuklukları gibi konular hakkında kısa sesli-görsel içerikler iletmek için Tiktok kullanılıyor. Ancak burada da şöyle bir ikilem ortaya çıkıyor; ergenlik öncesi kullanıcılar, bilimsel ve nitelikli içerikler ile niteliksiz olan benzeri içerikleri ne ölçüde ayırt edebilir?