Sabah Aç Karnına Su İçmenin Bilime Göre 13 Faydası

Sabah aç karnına içilen su, mideyi doldurarak açlık hissini azaltır. Bu da kahvaltıda gereğinden fazla yememenizi sağlar. Ayrıca metabolizmayı hızlandırıcı etkisi sayesinde gün boyu daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olur. Zayıflama sürecinde suyun bu kadar önerilmesinin sebebi işte tam da bu: hem tok tutar hem de yağ yakımına destek olur.