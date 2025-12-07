onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Rutinden Sıkılanlara: İlişkinizi Renklendirecek 10 Aktivite

etiket Rutinden Sıkılanlara: İlişkinizi Renklendirecek 10 Aktivite

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
07.12.2025 - 23:46

Bir noktadan sonra her ilişki biraz aynı filmi ikinci kez izliyormuşsun hissine girebilir. Sevgi bitmez ama rutin bazen sessizce her şeyi sıradanlaştırır. Bu sıradanlığı dağıtmak aslında oldukça kolay. Yeter ki senin ve partnerinin gönlü olsun!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bizim aklımıza ilk gelen aktivitelerden biri seramik oldu.

1. Bizim aklımıza ilk gelen aktivitelerden biri seramik oldu.

Aslında seramik hamuru, akrilik boya ve birkaç fırça ile yaratıcılığınızı konuşturup keyifli zaman geçirebilirsiniz. Hızlı kuruyan seramik hamurlarından alıp partnerinle beraber dilediğiniz figürleri yapabilirsiniz. Ev dekorasyonu için bile düşünülebilir.

2. Birbirinizin çalma listesini karıştırıp hiç dinlemediğiniz şarkıları dinleyebilirsiniz.

2. Birbirinizin çalma listesini karıştırıp hiç dinlemediğiniz şarkıları dinleyebilirsiniz.

İkinizin de müzik zevki aynı olabilir ama muhakkak derinlerde bir yerde hiç dinlemediğin bir şarkıyı fark edebilirsin. İkiniz de çalma listelerinizi açın ve hiç dinlemediğiniz şarkıları dinleyin. Buna anısı olan şarkılar da dahil. Çünkü anısı kötüyse bile o anının yerine sevgilinle geçirdiğin zamanı yerleştirmiş olacaksın.

3. Sadece biriniz diğerinin gününü ya da ikinizin gününü planlasın.

Bir gün tamamen senin planına göre geçsin, ertesi gün onun planına göre. Ama kurallar basit olacak. Diğeri asla itiraz etmeyecek. Bazen beklenmedik planlar en çok eğlendirenler olur. Bizce denemeye değer!

4. Birbirinizle mesajlaşırken sadece sesli mesaj kullanın.

4. Birbirinizle mesajlaşırken sadece sesli mesaj kullanın.

Bir gününüzü sadece sesli notlarla geçirin. Yazmak yok. Emoji yok. Mesaj ifadeleri yok. Saçma şakalar ve sabah atılan günaydın mesajları bile sesli olacak. Acaba önce hanginiz pes edecek? Deneyip göreceksiniz!

5. Peki ya birbirinize sadece kısa kısa videolar gönderseniz?

Sesli notlar bir süre sonra sıkıcı gelecekse ve işin içine görüntüyü de eklemek istiyorsan, birbirinize kısa videolar çekip atabilirsiniz. Bazen ortaya çok komik şeyler çıkabilir, buna hazırlıklı ol deriz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bir kartonun üzerine vazo çizip kendi çiçek vazonuzu oluşturabilirsiniz. 💐 🌸 🌺 🌹 🌼 🌷 🪷 🪻 🌻

6. Bir kartonun üzerine vazo çizip kendi çiçek vazonuzu oluşturabilirsiniz. 💐 🌸 🌺 🌹 🌼 🌷 🪷 🪻 🌻

Aslında bu fikir bir taşla iki kuş vurabilecek bir fikir. Çünkü kartondan vazoya istediğiniz bitkileri koyarken hem yürüyüş yapmış olacaksınız hem de birbirinizin estetik anlayışını daha iyi görebileceksiniz. Çiçek dalında güzeldir ama doğa yürüyüşünde yabani çiçekleri koparmanın kimseye bir zararının olacağını düşünmüyoruz!

7. İlk gittiğiniz mekandan aldığın bardak altlığını saklıyor musun? Junk journal ile bunu değerlendirebilirsin!

7. İlk gittiğiniz mekandan aldığın bardak altlığını saklıyor musun? Junk journal ile bunu değerlendirebilirsin!

Junk journal mantığı aslında çantanda, odanda, çekmecende ya da gittiğin yerde çöp sayılabilecek ama hatırası kalabilecek şeylerin biriktirilmesi ve defter haline getirilmesi. Mesela içtiğiniz ilk kahvenin bardak etiketi bile bu deftere yapıştırılabilir. Hayal gücünüz ve anısı kalan çerçöp ne kadar çoksa!

8. Birbirinize "Niye bunu aldın?" dedirten ilginç ve komik sayılabilecek hediyeler alın.

8. Birbirinize "Niye bunu aldın?" dedirten ilginç ve komik sayılabilecek hediyeler alın.

Amacınız asla romantik olmak değil, absürt olmak. Mesela 'meme' temalı bir kupa, saçma sapan bir magnet ya da ikinizin “Niye bunu aldın?” diye güleceği bir şey. Küçük ama hatırlatıcı olmalı. Sizden bir parça yani.

9. Birbirinize bir günlüğüne iki yabancı gibi davranın. İlk kez tanışıyormuş gibi...

Bunu arada yaptığınızı biliyoruz ama bizim demek istediğimiz şey aslında koca bir günü kapsıyor. Bir kafede ya da otobüs durağında bakışma ve gülümsemeyle başlayıp birbirinizden 'yalandan' numaranızı isteyin ya da biri diğerine kahve içmeyi teklif etsin. Garip gibi görünse de aslında epey eğlenceli.

10. Birbirinizin tanışmadan önceki haline mektup yazın.

10. Birbirinizin tanışmadan önceki haline mektup yazın.

Eski fotoğraflarınızı açın, o dönem nasıl bir durumda olduğunuzu birbirinize anlatın ve biriniz diğerinin o haline bir mektup yazsın. Duygusal, eğlenceli, dokunaklı ya da öğüt verici. Tamamen size kalmış.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın