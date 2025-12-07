Rutinden Sıkılanlara: İlişkinizi Renklendirecek 10 Aktivite
Bir noktadan sonra her ilişki biraz aynı filmi ikinci kez izliyormuşsun hissine girebilir. Sevgi bitmez ama rutin bazen sessizce her şeyi sıradanlaştırır. Bu sıradanlığı dağıtmak aslında oldukça kolay. Yeter ki senin ve partnerinin gönlü olsun!
1. Bizim aklımıza ilk gelen aktivitelerden biri seramik oldu.
2. Birbirinizin çalma listesini karıştırıp hiç dinlemediğiniz şarkıları dinleyebilirsiniz.
3. Sadece biriniz diğerinin gününü ya da ikinizin gününü planlasın.
4. Birbirinizle mesajlaşırken sadece sesli mesaj kullanın.
5. Peki ya birbirinize sadece kısa kısa videolar gönderseniz?
6. Bir kartonun üzerine vazo çizip kendi çiçek vazonuzu oluşturabilirsiniz. 💐 🌸 🌺 🌹 🌼 🌷 🪷 🌻
7. İlk gittiğiniz mekandan aldığın bardak altlığını saklıyor musun? Junk journal ile bunu değerlendirebilirsin!
8. Birbirinize "Niye bunu aldın?" dedirten ilginç ve komik sayılabilecek hediyeler alın.
9. Birbirinize bir günlüğüne iki yabancı gibi davranın. İlk kez tanışıyormuş gibi...
10. Birbirinizin tanışmadan önceki haline mektup yazın.
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
