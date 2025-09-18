onedio


Rusya’nın Kamçatka Bölgesinde 7.8 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.09.2025 - 22:28 Son Güncelleme: 18.09.2025 - 22:37

Geçtiğimiz aylarda 8.8’lik büyük depremle sarsılan Rusya'nın Kamçatka bölgesinde bir büyük deprem daha meydana geldi. Rusya’nın Kamçatka açıklarında 7,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Rusya’nın Kamçatka bölgesinde deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 111 kilometre doğusu olduğu belirtildi.

Açıklamada, depremin 10,0 kilometre derinlikte meydana geldiği, büyüklüğünün 7,8 olduğu aktarıldı.

Depremin ardında bölgede tsunami uyarısı yapıldı.

