Rus Ressam Tatiana Kirillova ve Türk Ressam Memduh Kuzay'ın Eserleriyle "Değerleriyle İstanbul" Sergisi Açıldı

Sergide yer alan bir diğer önemli isim ise çağdaş Türk ressam Memduh Kuzay. Soyut ve figüratif unsurları bir araya getiren canlı ve dinamik eserleriyle tanınan Kuzay, bu sergide 'Değerleriyle İstanbul' başlığı altında soyut kompozisyonlarını sunacak. Sanatçının eserlerinde sıkça kullandığı geometrik desenler, silüetler ve ritmik çizgiler, Türkiye'nin zengin kültürel çeşitliliğini yansıtıyor.

2001 yılında Chicago’daki açık hava sergisinde 'En İyi Sanatçı' ödülünü alan ve Türkiye dışında da tanınan Kuzay, kendi sanat geleneğinin unsurlarını modern bir yaklaşımla birleştiriyor.

Azernagari Art House

Adres: Vişnezade, Maçka Talim Yeri Sokak No:2, Beşiktaş