onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Rus Ressam Tatiana Kirillova ve Türk Ressam Memduh Kuzay'ın Eserleriyle "Değerleriyle İstanbul" Sergisi Açıldı

Rus Ressam Tatiana Kirillova ve Türk Ressam Memduh Kuzay'ın Eserleriyle "Değerleriyle İstanbul" Sergisi Açıldı

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
26.09.2025 - 10:26

Ressam Memduh Kuzay ve Tatiana Kirillova’nın eserleri, izleyiciyi İstanbul’un ruhunu ve Türkiye’nin tarihsel derinliklerini yeniden keşfetmeye davet ediyor. Her tablo, suyun ve rengin özgür akışıyla geçmişin ve günümüzün iç içe varolduğu bir deneyim sunuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uluslararası alanda tanınan Rus ressam Tatiana Kirillova ve ödüllü Türk ressam Memduh Kuzay, “Değerleriyle İstanbul” sergisinde bir araya geldi. Sergi, her iki sanatçının da İstanbul'un ruhunu ve Türkiye'nin zengin kültürel mirasını kendi özgün bakış açılarıyla yansıtan eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, 19 Eylül 2025 tarihinde özel bir açılışla başladı ve 20 Eylül 2025 tarihinden itibaren ziyaretçilere açıldı. Değerleriyle İstanbul, 20 Ekim’e kadar Nişantaşı’nda Azernagari Art House’da ziyaretçilerini bekleyecek.

16 yıl boyunca Moskova'da sanat çalışmalarını sürdüren ve 2015'ten beri İstanbul'da yaşayan Rus ressam Tatiana Kirillova, bu sergide deniz ve gemi temalı eserleriyle ön plana çıkıyor. Rusya Sanatçılar Birliği ve Uluslararası Sanatçılar Federasyonu gibi önemli birliklere üye olan Kirillova, Türkiye'nin farklı şehirlerinde (İstanbul, Ankara, Kars, Van, Bodrum, Mersin, Bartın, Zonguldak) sergiler açtı.

Sanatçının eserleri, Nazım Hikmet, Neşet Ertaş, Ara Güler gibi Türk kültürüne damga vurmuş isimlerden ilham alıyor. Sergi temasının doğuşunu 'Benim için gemiler hep canlı gibiydi... İnsanla deniz arasında, ikisinin ortasında duran varlıklar...' sözleriyle anlatan Kirillova, eserlerinde tarihteki ilk arabalı vapurlardan Suhulet, Güzelhisar ve Halas 71 gibi ikonik gemilere de yer veriyor. 2021 yılında uluslararası bir yarışmada birincilik ödülü kazanan sanatçı, yüksek öğrenimini ekonomi üzerine yapmış olsa da, Moskova Fotoğrafçılık Akademisi'nden aldığı eğitimlerle sanat kariyerine yön verdi.

Sergide yer alan bir diğer önemli isim ise çağdaş Türk ressam Memduh Kuzay. Soyut ve figüratif unsurları bir araya getiren canlı ve dinamik eserleriyle tanınan Kuzay, bu sergide 'Değerleriyle İstanbul' başlığı altında soyut kompozisyonlarını sunacak. Sanatçının eserlerinde sıkça kullandığı geometrik desenler, silüetler ve ritmik çizgiler, Türkiye'nin zengin kültürel çeşitliliğini yansıtıyor.

2001 yılında Chicago’daki açık hava sergisinde 'En İyi Sanatçı' ödülünü alan ve Türkiye dışında da tanınan Kuzay, kendi sanat geleneğinin unsurlarını modern bir yaklaşımla birleştiriyor.

Azernagari Art House

Adres: Vişnezade, Maçka Talim Yeri Sokak No:2, Beşiktaş

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın