Ruhsal Yolculuğuna Çağrının 7 İşareti: İlahi Yaşam Amacın Seni Davet Ediyor Olabilir mi?
Rüyadan uyanmaya hazır mısın? Bu 7 işaret ne olabilir?
Bazen her şey yolunda giderken içinde bir şey kırılır, adını koyamazsın…
1. Hayat sana dar gelmeye başlar..
2. “Tesadüf” zannettiğin şeyler çoğalır…
3. Derin bir yalnızlık doğar…
4. Eski düzen çöker, balinanın karnı safhası başlar;
5. Sanki biri seni izliyor gibi mi?
6. Gönlün aklını geçer…
7. Hizmet etme arzusu doğar… İyi gelmek… faydalı olmak…
Rüyadan Uyananlara… Uyanmakta olanlara…
