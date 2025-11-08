Ruhsal Yolculuğuna Çağrının 7 İşareti: İlahi Yaşam Amacın Seni Davet Ediyor Olabilir mi?

Dışarıdan bakıldığında hayatında bir eksik yoktur, ama ruhunda anlamını yitirmiş bir yankı dolaşır. Sanki bireyler eksik, yarım kalmış ya da hiç yapılmamış es geçilmiş gibidir, bir şeyleri hatırlamak üzeresindir ama dilinin ucuna gelmez.

İşte o an…

Ruhsal yolculuğun ilk kapısı açılır.

Kimi için bir kayıp,

kimi için bir haberci rüya,

kimi için sessiz bir gecede gelen bir sezgiyle başlar bu yol, yolculuk…

Ve çoğu zaman kişi fark etmeden çoktan yola çıkmıştır….

Çünkü ruh bilir.

Biz bilmeden biliriz ya işte öyle…

Eğer sende bireyler eksik ,anlamsız hissediyorsan sana birkaç ip ucu özetledim;

Bu yolculukta bazı işaretler vardır….

Ruhsal dönüşümün başladığını haber veren, görünmeyen ama hissedilen, sezilen işaretler…