onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Ruh Haline Göre Kalbinin Sesini Gür Duyuran Şarkı Ne?

etiket Ruh Haline Göre Kalbinin Sesini Gür Duyuran Şarkı Ne?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
14.09.2025 - 20:03

Bazen hislerimizi kelimelere dökemeyiz ama bir şarkı çıkar ve kalbimizin tüm sesini dışarıya haykırır. İşte o parça, içimizde söyleyemediklerimizi söyler, yaşadıklarımızı notalara döker. Peki senin duygularını en yüksek sesle dile getiren şarkı hangisi? Ruh haline göre, iç sesini en iyi temsil eden parçayı bulmaya hazır mısın? Bu testte sana birkaç sorumuz olacak, cevapların kalbinin ritmini ortaya çıkaracak. 

Hadi başlayalım, belki de yıllardır içini dökmek isteyen bir şarkı seni bekliyordur👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk sorumuzla başladık bile. Düzenli olarak yürüyüş yapar mısın?

2. En iç açıcı manzara sence hangisi?

3. Hangisinde yeteneğin olsun isterdin?

4. Bu cumartesi nasıl geçti?

5. Bir yenilik ya da değişiklik karşısında nasıl hissedersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. En kötüsü hangisi?

7. Bir şarkıda kendini bulduğun oldu mu?

8. Ne kadar duygusalsın? Kendine bupuanlardan birini vermeni istesek...

Adele - Someone Like You

Lizzo - Good As Hell

Billie Eilish - when the party's over

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın