Ruh Haline Göre Kalbinin Sesini Gür Duyuran Şarkı Ne?
Bazen hislerimizi kelimelere dökemeyiz ama bir şarkı çıkar ve kalbimizin tüm sesini dışarıya haykırır. İşte o parça, içimizde söyleyemediklerimizi söyler, yaşadıklarımızı notalara döker. Peki senin duygularını en yüksek sesle dile getiren şarkı hangisi? Ruh haline göre, iç sesini en iyi temsil eden parçayı bulmaya hazır mısın? Bu testte sana birkaç sorumuz olacak, cevapların kalbinin ritmini ortaya çıkaracak.
Hadi başlayalım, belki de yıllardır içini dökmek isteyen bir şarkı seni bekliyordur👇
1. İlk sorumuzla başladık bile. Düzenli olarak yürüyüş yapar mısın?
2. En iç açıcı manzara sence hangisi?
3. Hangisinde yeteneğin olsun isterdin?
4. Bu cumartesi nasıl geçti?
5. Bir yenilik ya da değişiklik karşısında nasıl hissedersin?
6. En kötüsü hangisi?
7. Bir şarkıda kendini bulduğun oldu mu?
8. Ne kadar duygusalsın? Kendine bupuanlardan birini vermeni istesek...
Adele - Someone Like You
Lizzo - Good As Hell
Billie Eilish - when the party's over
