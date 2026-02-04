Rock Müzikte Bir Şarkıyla Döneme Damga Vuran İsimler
Rock müzik tarihinde tek bir şarkıyla popüler olup ortalığı kasıp kavuran bazı isimler vardır. Bu şarkılar yayınlandığı döneme damga vurur ama sonra o isimlerin diğer parçaları aynı etkiyi yaratmaz. İşte bir dönem tek bir rock şarkısıyla patlayıp, sonra o küresel etkiyi bir daha yakalayamayan o isimler! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Dokken - Alone Again
2. Steelheart - She's Gone
3. Survivor - Eye Of The Tiger
4. The Knack - My Sharona
5. Big Country - In A Big Country
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Cutting Crew - (I Just) Died in Your Arms
7. Nazareth - Love Hurts
8. The La’s - There She Goes
9. White Lion - When the Children Cry
10. Warrant - Cherry Pie
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Europe - The Final Countdown
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın