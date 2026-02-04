onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Rock Müzikte Bir Şarkıyla Döneme Damga Vuran İsimler

etiket Rock Müzikte Bir Şarkıyla Döneme Damga Vuran İsimler

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
04.02.2026 - 16:01

Rock müzik tarihinde tek bir şarkıyla popüler olup ortalığı kasıp kavuran bazı isimler vardır. Bu şarkılar yayınlandığı döneme damga vurur ama sonra o isimlerin diğer parçaları aynı etkiyi yaratmaz. İşte bir dönem tek bir rock şarkısıyla patlayıp, sonra o küresel etkiyi bir daha yakalayamayan o isimler! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Dokken - Alone Again

2. Steelheart - She's Gone

3. Survivor - Eye Of The Tiger

4. The Knack - My Sharona

5. Big Country - In A Big Country

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Cutting Crew - (I Just) Died in Your Arms

7. Nazareth - Love Hurts

8. The La’s - There She Goes

9. White Lion - When the Children Cry

10. Warrant - Cherry Pie

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Europe - The Final Countdown

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın