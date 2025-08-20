onedio
Resmen Gün Geçtikçe Gençleşen Funda Arar Platine Boyattığı Saçlarında Yeniden Değişikliğe Gitti!

Ecem Dalgıçoğlu
20.08.2025 - 14:56

Türk müziğinin güçlü sesi Funda Arar, son sahne performansında hem şarkılarıyla hem de yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti. Platin sarısı ve kahküllü saçlarıyla bambaşka bir görünüme kavuşan ve 'günden güne gençleşiyor” yorumları yapılan Arar’ın son hali sosyal medyada olay yarattı.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Funda Arar, şu sırlalar şarkıları kadar yeni görünümüyle de gündeme geliyor.

Müzik yolculuğuna 2000 yılında çıkardığı Sevgilerde albümüyle başlayan sanatçı, 2003’te Tarkan’ın da imzasını taşıyan Seni Düşünürüm şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı. “Yak Gel”, “Senden Öğrendim” ve “Bağışla” gibi hitlerle hafızalara kazınan Arar, yıllardır sesi ve samimi tavırlarıyla geniş bir dinleyici kitlesi tarafından takip ediliyor.

Uzun yıllar doğal tonlardaki saçlarıyla hafızalara kazınan sanatçı, son konserinde sahneye platin sarısı saçlarıyla çıkmıştı.

Yeni imajıyla adeta gençlik ışıltısını geri kazanan Arar’ın son halini görenler “bambaşka biri olmuş” yorumlarında bulunmuştu.

Arabeskten popa, sanat müziğinden alaturkaya uzanan geniş repertuvarıyla Türk müziğinin en özel seslerinden biri olarak gösterilen isim son konserinde ise müziğinin yanı sıra sahnedeki sözleriyle de dikkat çekmişti.

İzleyicilerine seslenen Arar, “Benim kadınlarımın kimseye ihtiyacı yok. Allah’ın izniyle her şeyimizi de alırız, yaparız! Dimi kız!” çıkışıyla sosyal medyada kısa sürede gündeme oturmuştu.

Hem şarkılarıyla hem de tarzıyla yıllardır gündemde kalmayı başaran Funda Arar, yeni görünümüyle hayranlarına bir sürpriz daha yaptı.

Platin sarısı saçları ve kestirdiği kahkülleriyle dikkatleri üzerine çeken sanatçı, adeta yıllara meydan okudu! Sosyal medyada sıkça “günden güne gençleşiyor” yorumları yapılan Arar, yeni imajıyla resmen bambaşka birine dönüştü!

