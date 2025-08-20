Resmen Gün Geçtikçe Gençleşen Funda Arar Platine Boyattığı Saçlarında Yeniden Değişikliğe Gitti!
Türk müziğinin güçlü sesi Funda Arar, son sahne performansında hem şarkılarıyla hem de yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti. Platin sarısı ve kahküllü saçlarıyla bambaşka bir görünüme kavuşan ve 'günden güne gençleşiyor” yorumları yapılan Arar’ın son hali sosyal medyada olay yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Funda Arar, şu sırlalar şarkıları kadar yeni görünümüyle de gündeme geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni imajıyla adeta gençlik ışıltısını geri kazanan Arar’ın son halini görenler “bambaşka biri olmuş” yorumlarında bulunmuştu.
Hem şarkılarıyla hem de tarzıyla yıllardır gündemde kalmayı başaran Funda Arar, yeni görünümüyle hayranlarına bir sürpriz daha yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın