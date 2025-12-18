Resesyon Zamanlarında İnsanların İlk Vazgeçtiği Harcamalar
Ekonomik durgunluk dönemlerinde hepimizin ortak bir refleksi vardır: Gereksiz olanı bırak, önemli olana yönel.
Gelirler daralır, belirsizlik artar, geleceğe dair kaygılar güçlenir… Hal böyle olunca insanlar harcamalarını doğal olarak yeniden düzenler. Bazı alışveriş kalemleri göz açıp kapayınca ortadan kaybolur, bazılarıysa daha da önem kazanır.
Peki resesyon dönemlerinde en hızlı ve en belirgin daralmayı hangi harcamalarda görüyoruz? İnsanlar ilk olarak nelerden vazgeçiyor, hangi tüketimler listenin en altına düşüyor? Gelin yakından bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Lüks tüketim: Saatler, takılar, pahalı markalar ilk gözden çıkanlar.
2. Yurtdışı tatilleri ve uzak seyahatler: Lüks değil, artık lüks-ötesi.
3. Restoran ve dışarıda yeme-içme: Ev yemeği altın çağını yaşar.
4. Eğlence, etkinlik ve hobiler: Gerekli mi? diye düşünürür.
5. Abonelikler gider: Küçük küçük harcamalar büyük tasarrufa dönüşür.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Elektronik ve teknoloji alışverişleri: ‘'Şimdilik idare eder.’'
7. Kıyafet ve moda: Tüketimin değil, tekrar kullanımın dönemi.
8. Arabalar ve büyük yatırımlar: En büyük fren burada çekilir.
9. Güzellik, bakım ve kişisel hizmetler: ‘Evde yaparım.’ döneminin yükselişi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın