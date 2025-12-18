Resesyon Zamanlarında İnsanların İlk Vazgeçtiği Harcamalar

Resesyon geldiğinde “statü göstergeleri” bir anda cazibesini kaybeder. Çünkü insanların aklında artık daha somut bir soru vardır: Buna gerçekten ihtiyacım var mı?

Lüks saatler, tasarım çantalar, pahalı aksesuarlar, yüksek segment kozmetik ürünleri… Bunlar ekonomik belirsizlik dönemlerinin ilk kurbanı olur. İnsanlar statü odaklı harcamalardan uzaklaşıp daha fonksiyonel ürünlere yönelir.

Bu yüzden lüks perakende, resesyon dönemlerinde en büyük satış düşüşlerini yaşayan sektörlerden biridir.