Ramazan Geliyor! İftar Sofralarının Vazgeçilmez Yemekleriyle Tanış

Köfte ve patatesin bir araya geldiği her tarif zaten çok lezzetli ama İzmir köftenin sofralarımızdaki yeri çok başka. Ramazan menülerine de bu denli yakışırken ondan söz etmemek olmaz diyor ve en lezzetli İzmir köfte nasıl hazırlanır, hemen anlatıyoruz: Bayat ekmek içini maden suyuyla ıslatıp sıkın, rendelenmiş soğan, doğranmış maydanoz ve ezilmiş sarımsakla birlikte kıyma, yumurta, tuz, kimyon ve karabiberi yoğurun, harcı buzdolabında dinlendirin. Patatesleri iri dilimleyip dışları hafif renk alana kadar kızartın ve tuzlayın. Dinlenen köfte harcından parçalar koparıp patates boyutunda şekillendirin, tereyağında dışları kızarana kadar kızartın. Aynı tavada salça ve domates rendesini kavurun, sıcak su, tuz, karabiber ve kekik ekleyip kaynatın. Fırın tepsisine bir köfte bir patates olacak şekilde dizin, aralara biber ve domates yerleştirip sosu üzerine gezdirin. 200 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin ve sıcak servis edin. Ellerinize sağlık.