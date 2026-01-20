onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Ramazan Geliyor! İftar Sofralarının Vazgeçilmez Yemekleriyle Tanış

Ramazan Geliyor! İftar Sofralarının Vazgeçilmez Yemekleriyle Tanış

Yemek.com
Yemek.com - Onedio Üyesi
20.01.2026 - 10:49

Ramazanın yaklaşmasıyla birlikte yeni fikirler arayanlar, iftara ne hazırlayacağını şimdiden düşünmeye başlayanlar hemen buraya. İftar menüleri oluştururken işinizi kolaylaştıracak, ölçüsü tam, sonucu garanti tariflerle karşınızdayız!

Geleneksel ramazan lezzetleriyle dolu klasik sofraları sevenlerin ramazan boyu sık sık menülerine eklemek isteyeceği bu  tarifler, sofradaki herkesi mutlu etmeyi başarıyor, daha da önemlisi tüm gün oruç tutan bünyeler için oldukça besleyici ve nefis seçenekler oluyorlar. Hadi o zaman, sizi hiç merakta bırakmadan iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetlerini sıralamaya başlayalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ramazan pidesi tarifi

Ramazan pidesi tarifi

11 ay onu bekliyor, ramazanın ilk gününden itibaren fırınların önünde onun için kuyruklar oluşturuyoruz. Gelin, şimdi onu evde, tıpkı en sevdiğiniz fırından aldığınız lezzette hazırlayalım. Bu tarifle düşündüğünüzden de kolay olacak üstelik.

Tarifi için: Ramazan pidesi

Güllaç tarifi

Güllaç tarifi

Ramazan ayının en konuşulan tatlısı her yıl olduğu gibi bu yıl da güllaç olacak tabii ki. Onu çok sevenler ve bir türlü sevemeyenler yine bol bol konuşacak. Ancak bu tariften sonra işler değişecek zira bu tarifi deneyip de güllacı sevmeyen henüz olmadı. Bu ramazan güllaç yapmaya karar verdiğinizde onu mutlaka bu tarifle deneyin, tadına bayılacaksınız.Tarifi için: Güllaç

Yayla çorbası tarifi

Yayla çorbası tarifi

İftar menülerine mideyi yemek yemeye alıştırmak için nefis bir çorbayla başlamayı sevenler hemen buraya. Yoğurtlu dokusuyla midenizi yormadan afiyetle doymanızı sağlayacak klasik lezzetlerimizden yayla çorbasını hazırlıyoruz şimdi. Bir tencereye yoğurt, un ve limon suyunu alıp pürüzsüz olana kadar karıştırın. Yumurta sarısını ekleyip tekrar karıştırın, ardından soğuk suyu ilave edip orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca yıkanmış pirinci ekleyip pişirmeye devam edin. Ayrı bir tavada zeytinyağı ve tereyağını kızdırıp kuru naneyi ekleyin ve bu yağı çorbanın üzerine dökün. Pul biber ve tuzu ilave edip karıştırın, ocağın altını kapatın. İşte bu kadar kolay!

Orman kebabı tarifi

Orman kebabı tarifi

'İftara ne pişirsem?' diye düşünmeye başladığınızda hemen aklınıza gelecek tariflerden orman kebabı da burada. Etiyle, sebzesiyle çok dengeli bir tabak olduğu için ramazana da en uygun tariflerden. Nasıl yapıldığına gelince, kuşbaşı etleri zeytinyağı ve unla karıştırın, kızdırılmış tencerede kavurup suyunu çekince kenara alın. Aynı tencerede doğranmış soğanları kavurun, ardından havuç ve patatesi ekleyip kavurmaya devam edin. Sebzeler yumuşayınca etleri, salçayı ve tereyağını ilave edip karıştırın. Üzerini geçecek kadar sıcak su, tuz ve karabiber ekleyip etler yumuşayana kadar pişirin. Bezelyeleri ekleyip kısa süre daha kaynatın, ayrı tavada tereyağında kavrulmuş kekiği üzerine gezdirerek servis edin. Mis.

İzmir köfte tarifi

İzmir köfte tarifi

Köfte ve patatesin bir araya geldiği her tarif zaten çok lezzetli ama İzmir köftenin sofralarımızdaki yeri çok başka. Ramazan menülerine de bu denli yakışırken ondan söz etmemek olmaz diyor ve en lezzetli İzmir köfte nasıl hazırlanır, hemen anlatıyoruz: Bayat ekmek içini maden suyuyla ıslatıp sıkın, rendelenmiş soğan, doğranmış maydanoz ve ezilmiş sarımsakla birlikte kıyma, yumurta, tuz, kimyon ve karabiberi yoğurun, harcı buzdolabında dinlendirin. Patatesleri iri dilimleyip dışları hafif renk alana kadar kızartın ve tuzlayın. Dinlenen köfte harcından parçalar koparıp patates boyutunda şekillendirin, tereyağında dışları kızarana kadar kızartın. Aynı tavada salça ve domates rendesini kavurun, sıcak su, tuz, karabiber ve kekik ekleyip kaynatın. Fırın tepsisine bir köfte bir patates olacak şekilde dizin, aralara biber ve domates yerleştirip sosu üzerine gezdirin. 200 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin ve sıcak servis edin. Ellerinize sağlık.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sütlaç tarifi

Sütlaç tarifi

Sıra geldi iftar yemeğinin ardından afiyetle kaşıklayacağınız bir tatlı yapmaya. İftar sonrası midesini çok yormamak için sütlü tatlıları tercih edenlerin favorisi sütlacı tam kıvamında uygulamak için şu adımlara dikkat etmeniz yeterli: Yıkadığınız pirinci tencereye alıp sıcak suyla kısık ateşte pişirin ve ara ara karıştırın. Pirinç suyunu çekip lapa olunca sütü ekleyin, kaynayana kadar karıştırmaya devam edin, ardından 8-10 dakika daha kısık ateşte pişirin. Şekeri ilave edip karıştırın ve birkaç dakika daha kaynatın. Nişastayı suyla açıp azar azar tencereye ekleyerek karıştırın, hafif kıvam alana kadar pişirin. Akışkan boza kıvamına gelen sütlacı kaselere paylaştırın, oda sıcaklığında soğutup buzdolabında en az 2 saat dinlendirin. Şimdiden afiyetler olsun.

Osmanlı şerbeti tarifi

Osmanlı şerbeti tarifi

Ve bir ramazan klasiği nefis şerbetlerimiz... Onları da iftar menülerinizden eksik etmeyiniz. Çünkü hem tüm gün susuz kalan vücudunuz için iyi, bir takviye olur hem de her yemeğin yanına ve sonrasına yakışır, damaklarınızı ferahlatır. Hadi gelin evde yapabileceğiniz en lezzetli şerbet tariflerinden birini anlatalım hemen: Bir tencereye su, çubuk tarçın, karanfil ve toz şekeri ekleyip 5 dakika kaynatın. Üzerine kırmızı erikleri ilave edin, biraz daha kaynatıp limon suyunu ekleyin ve kaynama sırasında oluşan köpükleri alın. Erikler çatlamaya başlayınca ocağın altını kapatın ve soğumaya bırakın. Süzüp sürahiye aktararak soğuk servis edin. Afiyetler olsun.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yemek.com
Yemek.com
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın