Pizza Malzemelerini Seç, Senin Gizli Kişilik Tipini Ortaya Çıkaralım!

Erkan Tuna Budak
28.11.2025 - 17:01

Gizli kişiliğini öğrenmenin pek çok yolu var ama biz bu sefer pizza malzemeleri üzerinden yol alacağız! Bir nevi sucuk, parmesan, fesleğen, domates sosu ya da mantar falı gibi düşün!

Herkesten sakladığın kişiliğin nasıl bir şey?

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Başlayalım! Pizza hamurun nasıl olsun?

4. Pizza sosunu seçelim şimdi! Sosu nasıl olsun?

5. En hızlısından bir peynir seç!

6. Şimdi sebzeler gelsin! Ne ekleyelim?

7. E biraz da protein olmasın mı?

8. Kenarları sarımsaklı olsun mu?

9. Baharat seçimini merak ettik! Birini seçer misin?

10. Son olarak üstüne eklemek istediğin bir malzeme var mı?

Kendini göstermeden etki bırakabilen birisin! Nasıl mı?

Sende abartısız bir ağırlık var. İnsanlara güven hissini hiç çaba harcamadan verebiliyorsun. Sessiz sakin bir duruşun olsa da bu pasiflik değil. Gerektiği kadar konuşuyorsun. Duygularını dışarı çok göstermediğin zamanlar oluyor. Bu bazen seni mesafeli gösterebiliyor ama aslında alt metninde şu var: Kendini kolay kolay herkese açmıyorsun. Bu seni tanıyanların gözünde daha kıymetli kılıyor. İş hayatında da sosyal ortamlarda da sözünden ziyade tavrın belirleyici oluyor. Aceleci değilsin ama sabit kararlara sahipsin. Yine de arada nefes almayı unuttuğun anlar oluyor. Her şeyi tek başına taşıman gerekmiyor. Biri sana bir şey teklif ettiğinde kabul etmek seni zayıf değil, normal bir insan yapar...

Derinlerde bir yerde çooook rahat biri var!

Senin enerjinde yumuşak bir akış var. İnsanlar yanına oturunca direkt “Eh be, dünya bu kadar kötü değilmiş!” moduna giriyor. Gereksiz streslere tahammülün yok ama bu bir umursamazlık değil asla. Daha çok “Benim enerjimi bozanı kapı dışarı ederim.” iması var. Bazı şeylere geç ısınman ya da karar vermek için zaman istemen dışarıdan temkinlilik gibi görünebilir. Aslında sadece kendi hızını biliyorsun. Bir şey seni içine sinmezse zorlamıyorsun. İlişkilerinde ve arkadaşlıklarında sakin ama doğru yerlerden bağ kuruyorsun. İnsanları iyi çözüyorsun. Birine güvendiğinde ise fazla tatlı bir bağlılık gösteriyorsun. Negatif yönün diye sorarsan… Bazen sonra yaparım dediğin şeyleri biraz fazla sonraya bırakıyorsun. Ama bunu fark ettiğinde toparlaman kolay oluyor. Kendini sıkmadan adım atmayı başarıyorsun.

Zihni sürekli çalışan bir karakterin var!

Zihnin seri bir makinaymış gibi çalışıyor ama bunu dışarıdan çok çaktırmıyorsun. Bir konu sana gelince hemen çözüm üretebiliyorsun. İnsanların aklına güvendiği tiplerdensin. Ara ara detaylara fazla takıldığın oluyor. Her şeyin doğru olması gerektiğine inanıyorsun ama bu seni yorabiliyor. Neyse ki bunu fark ettiğinde mental ayarını hızlıca yapabiliyorsun. Bu da seni güçlü kılıyor zaten. Yeni fikirlerden hoşlanıyorsun. Sıkışık gündemlerde bile bir pratiklik çıkarabiliyorsun. Bir de şöyle bir tarafın var: Kendini ifade ederken bazen fazla hızlı düşündüğün için karşı tarafın hızına uyum sağlamakta zorlanabiliyorsun. Bu çok büyük bir mesele değil. Biraz yavaşladığında kelimeler yerlerine oturuyor.

Senin gizli kişiliğin pamuk kadar yumuşak ama bir o kadar da telaşlı biri!

Sen karışıklığı sevmeyen ve düzen içinde rahat eden bir yapıya sahipsin. Bir yere girdiğinde ortamı süzüp kendi ritmini ona göre ayarlıyorsun. Bu seni hem uyumlu hem de güvenilecek biri haline getiriyor. Düşünmeden adım atmıyorsun. Her şeyi kafanda tartıp öyle karar veriyorsun. Bazen bu fazla düşünme aşamasına taşabiliyor. Kötü bir şey değil. Sadece zaman zaman olayları biraz daha hafif bırakman iyi gelir. İlişkilerinde de dostluklarında da istikrarlı bir tavrın var. Ne istediğini biliyorsun ama bunu karşı tarafa baskı olarak yüklemiyorsun. Bu da insanlar için çok rahatlatıcı bir şey oluyor. Küçük bir gölge tarafın var. Bir şeye fazla beklenti yüklediğinde hayal kırıklığı seni yorabiliyor. Ama toparlaman uzun sürmüyor. Yapında sakin bir güç olduğu için yeniden düzene girmen oldukça hızlı oluyor.

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
