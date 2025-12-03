Patent Başvurusu Hazır! Dubai Çikolatasına Rakip Isparta'dan Geldi
Fıstık ve kadayıflı dolgusuyla 2024 yılında trend olan Dubai çikolatasını bilmeyen yoktur. TikTok'ta bir akım olarak çıkan uğruna kuyruklarda beklenen, gıda işi yapan neredeyse her firmanın kendi yorumunu katıp piyasada yer kapmaya çalıştığı bu özel çikolatanın zaman içinde alternatifleri de çıktı. En son rakip ise gülleriyle bilinen Isparta'dan geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Proje Turizm Fakültesi'ne ait.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Patent başvurusu hazırlıkları sürüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın