Patent Başvurusu Hazır! Dubai Çikolatasına Rakip Isparta'dan Geldi

Patent Başvurusu Hazır! Dubai Çikolatasına Rakip Isparta'dan Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
03.12.2025 - 16:27

Fıstık ve kadayıflı dolgusuyla 2024 yılında trend olan Dubai çikolatasını bilmeyen yoktur. TikTok'ta bir akım olarak çıkan uğruna kuyruklarda beklenen, gıda işi yapan neredeyse her firmanın kendi yorumunu katıp piyasada yer kapmaya çalıştığı bu özel çikolatanın zaman içinde alternatifleri de çıktı. En son rakip ise gülleriyle bilinen Isparta'dan geldi.

Proje Turizm Fakültesi'ne ait.

Proje Turizm Fakültesi'ne ait.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Turizm Fakültesi, kentin coğrafi işaretli ürünlerini kullanarak 'Isparta Çikolatası' adıyla yeni bir ürün oluşturmak için harekete geçti. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün projesinde, Isparta'nın sembol ürünleri gül, gül yağı, gül suyu ve elma çikolatayla buluşturularak deneme üretimlerine start verildi.

Patent başvurusu hazırlıkları sürüyor.

