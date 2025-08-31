onedio
Part 2 Geldi: Kına Gecesinde Müstakbel Kocasına Twerk Yapılan Gelini Çıldırtan Twerk Anları Yayınlandı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
31.08.2025 - 19:02

Geçtiğimiz hafta TikTok'ta @naz.kabukcu kullanıcı adına sahip gelin, kına gecesinde müstakbel eşine twerk yapan kadına doğru koştuğu anları paylaşmıştı. O anların ardından konuya ilişkin açıklama yapan gelin gündem olmuştu. Merakla izlenen videodan ikinci part geldi. Olaylı kına gecesindeki twerk anları yayınlandı.

Geçtiğimiz günlerde kına gecesinde müstakbel kocasına twerk yapılan gelinin çıldırdığı anlar yayınlanmıştı. Part 2 geldi, bu kez twerk anları da yayınlandı!

Geçtiğimiz hafta kına gecesinde müstakbel kocasına twerk yapılan gelinin öfkesi kameralara yansımıştı.

Gelin twerk öfkesinin ardından konuya ilişkin açıklama bile yapmıştı. Bu kez de merakla beklenen olaydaki twerk görüntüleri yayınlandı.

