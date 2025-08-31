onedio
Dünyayı Gezen Ceren Yılmaz Verdiği Poz Nedeniyle Malezya'da Nasıl Tanrı Sanıldığını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
31.08.2025 - 16:10

Dünyayı gezmek, yalnızca yeni yerler görmek değil; aynı zamanda farklı kültürleri tanımak, insanlarla bağ kurmak ve özgürlüğün tadını çıkarmak demektir. Her durakta yeni bir macera, her adımda unutulmaz bir deneyim gizli olabilir. Plansızca çıkılan yollar, beklenmedik keşiflere; küçücük bir çantayla yaşamak ise insanın sadeleşmesine vesile olur. Elbette bu macerada birbirinden ilginç olaylar da sıklıkla yaşanır.

Dünyayı gezdiği videolar ile tanınan Ceren Yılmaz, Malezya'da verdiği bir poz nedeniyle nasıl tanrı zannedildiğini anlattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Tesadüfen ikinci kere karşılaştığı kadınla fotoğraf çekilirken dilini çıkarınca kadın Ceren Yılmaz'ın, dilinin dışarda olması ile bilinen Tanrıça Kaliamma tarafından gönderildiğini zannetti.

Son derece heyecanlanan kadın, Ceren Yılmaz'a 2 gün boyunca ikramlarda bulundu ve onu evinde ağırladı. Hatta birlikte tapınağa giderek Kaliamma'nın huruzuna da çıktılar. Yaşananları ise ikinci bir video ile anlattı.

