Dünyayı Gezen Ceren Yılmaz Verdiği Poz Nedeniyle Malezya'da Nasıl Tanrı Sanıldığını Anlattı

Dünyayı gezmek, yalnızca yeni yerler görmek değil; aynı zamanda farklı kültürleri tanımak, insanlarla bağ kurmak ve özgürlüğün tadını çıkarmak demektir. Her durakta yeni bir macera, her adımda unutulmaz bir deneyim gizli olabilir. Plansızca çıkılan yollar, beklenmedik keşiflere; küçücük bir çantayla yaşamak ise insanın sadeleşmesine vesile olur. Elbette bu macerada birbirinden ilginç olaylar da sıklıkla yaşanır.
Dünyayı gezdiği videolar ile tanınan Ceren Yılmaz, Malezya'da verdiği bir poz nedeniyle nasıl tanrı zannedildiğini anlattı.
Tesadüfen ikinci kere karşılaştığı kadınla fotoğraf çekilirken dilini çıkarınca kadın Ceren Yılmaz'ın, dilinin dışarda olması ile bilinen Tanrıça Kaliamma tarafından gönderildiğini zannetti.
