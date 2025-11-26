Parkta Oynayan Çocukları Taciz Eden 70 Yaşındaki Adama Meydan Dayağı
Bodrum'da çocuk parkına bakan evinin penceresine çıkarak çıplak bir şekilde cinsel organıyla ile oynayan 70 yaşındaki kişiyi mahalle halkı yakaladı ve dövdü.
Kaynak: Sözcü - Yaşar Anter
Muğla’nın Bodrum ilçesindeki 70 yaşındaki bir adam, evinin çocuk parkına bakan camında çıplak görüldü.
