Parkta Oynayan Çocukları Taciz Eden 70 Yaşındaki Adama Meydan Dayağı

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi Düzalan Caddesi’ndeki bir çocuk parkında meydana gelen olayda parka bakan evinin penceresine yarı çıplak çıktığı iddia edilen 70 yaşındaki T.Y.’nin cinsel organı ile oynayarak çocuklara baktığı görüldü.

Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre; Durumu fark eden çocuklar durumu ailelerine bildirdi. Taciz davranışlarında bulunduğu iddia edilen kişinin evine giden 5-6 kişilik grup şahsı dışarı çıkararak meydan ayağı attı. Şüpheli ise eşinin yeni öldüğünü bunalım geçirdiğini ve kötü niyetli bir amacı ve davranışları olmadığını iddia etti, mahalleye gelen polis şahıs gözaltına alıp İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.

Sosyal medya paylaşımlarında aynı kişinin daha öncede benzer davranışları daha önce de birçok kez sergilediği ve uyarıldığı belirtildi. T.Y. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.