Parkta Oynayan Çocukları Taciz Eden 70 Yaşındaki Adama Meydan Dayağı

Parkta Oynayan Çocukları Taciz Eden 70 Yaşındaki Adama Meydan Dayağı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.11.2025 - 12:53

Bodrum'da çocuk parkına bakan evinin penceresine çıkarak çıplak bir şekilde cinsel organıyla ile oynayan 70 yaşındaki kişiyi mahalle halkı yakaladı ve dövdü. 

Kaynak: Sözcü - Yaşar Anter

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 70 yaşındaki bir adam, evinin çocuk parkına bakan camında çıplak görüldü.

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki 70 yaşındaki bir adam, evinin çocuk parkına bakan camında çıplak görüldü.

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi Düzalan Caddesi’ndeki bir çocuk parkında meydana gelen olayda parka bakan evinin penceresine yarı çıplak çıktığı iddia edilen 70 yaşındaki T.Y.’nin cinsel organı ile oynayarak çocuklara baktığı görüldü.

Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre; Durumu fark eden çocuklar durumu ailelerine bildirdi. Taciz davranışlarında bulunduğu iddia edilen kişinin evine giden 5-6 kişilik grup şahsı dışarı çıkararak meydan ayağı attı. Şüpheli ise eşinin yeni öldüğünü bunalım geçirdiğini ve kötü niyetli bir amacı ve davranışları olmadığını iddia etti, mahalleye gelen polis şahıs gözaltına alıp İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.

Sosyal medya paylaşımlarında aynı kişinin daha öncede benzer davranışları daha önce de birçok kez sergilediği ve uyarıldığı belirtildi. T.Y. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

