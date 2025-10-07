Papa 14. Leo İlk Yurt Dışı Gezisini Türkiye’ye Yapacak: İznik Konsili'nin Yıldönümünde Türkiye’de Olacak
Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa 14. Leo’nun ilk yurt dışı gezisini 27-30 Kasım tarihlerinde Türkiye’ye yapacağı açıklandı. Papa 14. Leo, İznik Konsili'nin 1700 yıldönümü sebebiyle Türkiye’ye gelecek.
Kaynak: BBC Türkçe
Papa Franciscus geçtiğimiz mayıs ayından hayatını kaybetmiş ve ABD'li Prevost Papa seçilerek 14. Leo adını almıştı.
