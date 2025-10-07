onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Papa 14. Leo İlk Yurt Dışı Gezisini Türkiye’ye Yapacak: İznik Konsili'nin Yıldönümünde Türkiye’de Olacak

Papa 14. Leo İlk Yurt Dışı Gezisini Türkiye’ye Yapacak: İznik Konsili'nin Yıldönümünde Türkiye’de Olacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.10.2025 - 22:11

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa 14. Leo’nun ilk yurt dışı gezisini 27-30 Kasım tarihlerinde Türkiye’ye yapacağı açıklandı. Papa 14. Leo,  İznik Konsili'nin 1700 yıldönümü sebebiyle Türkiye’ye gelecek.

Kaynak: BBC Türkçe

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Papa Franciscus geçtiğimiz mayıs ayından hayatını kaybetmiş ve ABD'li Prevost Papa seçilerek 14. Leo adını almıştı.

Papa Franciscus geçtiğimiz mayıs ayından hayatını kaybetmiş ve ABD'li Prevost Papa seçilerek 14. Leo adını almıştı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Vatikan tarafından yapılan açılamada Papa 14. Leo’nun ilk yurt dışı gezisini Türkiye’ye yapacağı duyuruldu. Papa 14. Leo, 27-30 Kasım tarihlerinde Türkiye’de olacak. Vatikan’dan yapılan açıklamada, Bu seyahat, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıldönümü vesilesiyle İznik'e bir hac ziyaretini de içermektedir' ifadeleri de kullanıldı.

Vatikan Şehir Devleti'nin lideri de olması nedeniyle Papa'nın ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti ile yapılacak. Öte yandan Papa'nın Ankara'da devlet temsilcileriyle, İstanbul'da da Fener Rum Patrikhanesi yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
3
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın