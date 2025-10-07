Papa 14. Leo İlk Yurt Dışı Gezisini Türkiye’ye Yapacak: İznik Konsili'nin Yıldönümünde Türkiye’de Olacak

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Vatikan tarafından yapılan açılamada Papa 14. Leo’nun ilk yurt dışı gezisini Türkiye’ye yapacağı duyuruldu. Papa 14. Leo, 27-30 Kasım tarihlerinde Türkiye’de olacak. Vatikan’dan yapılan açıklamada, Bu seyahat, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıldönümü vesilesiyle İznik'e bir hac ziyaretini de içermektedir' ifadeleri de kullanıldı.

Vatikan Şehir Devleti'nin lideri de olması nedeniyle Papa'nın ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti ile yapılacak. Öte yandan Papa'nın Ankara'da devlet temsilcileriyle, İstanbul'da da Fener Rum Patrikhanesi yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.