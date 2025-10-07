onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Gereği Yapıldı Uygulaması Nasıl ve Nereden İndirilir? Gereği Yapıldı Ne Zaman Çıkacak?

Gereği Yapıldı Uygulaması Nasıl ve Nereden İndirilir? Gereği Yapıldı Ne Zaman Çıkacak?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.10.2025 - 20:25

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Gereği Yapıldı” adında yeni bir mobil uygulama üzerinde çalışıldığını duyurdu. Bu uygulama, vatandaşların gördükleri suç veya trafik ihlallerini anında bakanlığa bildirebilmesine imkan tanıyacak. Sosyal medyada yapılan paylaşımların artık resmi bir kanaldan iletilebilmesini sağlayacak sistem, hem hız hem de güvenlik açısından büyük kolaylık sunacak.

Peki 'Gereği Yapıldı' uygulaması tam olarak nedir, nasıl kullanılacak ve ne zaman çıkacak?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gereği Yapıldı Uygulaması Nedir?

Gereği Yapıldı Uygulaması Nedir?

Gereği Yapıldı, vatandaşların asayiş ya da trafikle ilgili gördükleri kural ihlallerini doğrudan İçişleri Bakanlığı’na bildirebilecekleri bir mobil platformdur. Uygulamanın amacı, suçun cezasız kalmadığını göstermek ve kamu düzenini tehdit eden olaylara hızlı şekilde müdahale edilmesini sağlamak.

Sosyal medyada sıkça kullanılan 'Gereği Yapıldı' ifadesi artık resmi bir uygulamaya dönüşüyor. Kullanıcılar, karşılaştıkları olayı fotoğraf veya video ile paylaşabilecek, bu bildirimler doğrudan bakanlığa ulaşacak. 

Ayrıca kimlik bilgileri gizli tutulacak ve gereksiz ihbarların önüne geçmek için sistemde filtreleme yapılacak.

Gereği Yapıldı Uygulaması Nasıl ve Nereden İndirilir?

Gereği Yapıldı Uygulaması Nasıl ve Nereden İndirilir?

Uygulamanın mobil cihazlar üzerinden erişilebilir olması planlanıyor. Vatandaşlar, 'Gereği Yapıldı' uygulamasını resmi olarak yayımlandığında Google Play Store ve App Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilecek. 

Kullanıcıların ihbarda bulunmak için özel bir işlem yapmasına gerek kalmayacak.

Gereği Yapıldı Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Gereği Yapıldı Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Uygulamada asayiş ve trafik adı altında iki ana bölüm yer alacak. Kullanıcılar, karşılaştıkları olaya göre ilgili kategoriyi seçerek ihbarlarını oluşturabilecek.

Fotoğraf veya video eklenebilecek ve gönderilen bildirim doğrudan bakanlığa ulaşacak.

Gereği Yapıldı Uygulaması Ne Zaman Çıkacak?

Gereği Yapıldı Uygulaması Ne Zaman Çıkacak?

Uygulama şu anda geliştirme aşamasında. Henüz resmi bir çıkış tarihi paylaşılmadı ancak İçişleri Bakanlığı’nın açıklamalarına göre çalışmalar son aşamaya geldi. 

Gerekli testlerin tamamlanmasının ardından uygulamanın Android ve iOS marketlerde yerini alması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın