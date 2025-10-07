Gereği Yapıldı Uygulaması Nasıl ve Nereden İndirilir? Gereği Yapıldı Ne Zaman Çıkacak?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Gereği Yapıldı” adında yeni bir mobil uygulama üzerinde çalışıldığını duyurdu. Bu uygulama, vatandaşların gördükleri suç veya trafik ihlallerini anında bakanlığa bildirebilmesine imkan tanıyacak. Sosyal medyada yapılan paylaşımların artık resmi bir kanaldan iletilebilmesini sağlayacak sistem, hem hız hem de güvenlik açısından büyük kolaylık sunacak.
Peki 'Gereği Yapıldı' uygulaması tam olarak nedir, nasıl kullanılacak ve ne zaman çıkacak?
Gereği Yapıldı Uygulaması Nedir?
Gereği Yapıldı Uygulaması Nasıl ve Nereden İndirilir?
Gereği Yapıldı Uygulaması Nasıl Kullanılır?
Gereği Yapıldı Uygulaması Ne Zaman Çıkacak?
