Pansiyon Gibi: Norveç'te Bir Hapishane Hücresi Sosyal Medyada Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
01.02.2026 - 14:23 Son Güncelleme: 01.02.2026 - 15:58

Norveç dünyanın en yüksek refah seviyesine sahip ülkelerinden biri. Hatta pek çok küresel endekste istikrarlı bir şekilde ilk 10, hatta ilk 5 içerisinde yer alıyor. Ülkede suç oranları da oldukça düşük. Çünkü ülke cezalandırmaya değil, iyileştirmeye odaklandığı için suç oranlarını ve tekrar suç işleme riskini minimumda tutabiliyor.

Norveç'te bir hapishane sosyal medyada viral oldu. Hapishane odasının temizliği ve büyüklüğü otel odasına benzetildi.

Peki Norveç'te genel suç oranı nedir?

  • Dünyanın En Güvenli Ülkelerinden Biri: Norveç'te suç oranları küresel ölçekte çok düşüktür. Cinayet vakaları yıllık ortalama 30 civarında seyreder.

  • Düşük Tekrar Suç İşleme Oranı: Norveç'te hapisten çıkanların tekrar suç işleme oranı %20 civarındadır. Bu, dünyadaki en düşük oranlardan biridir (çoğu ülkede bu oran %50'nin üzerindedir).

  • Rehabilitasyon Odaklı Sistem: Videodaki 'otel gibi' görünen hücrelerin amacı, suçluyu toplumdan koparmak değil, onu 'iyi bir komşu' olarak geri kazanmaktır.

  • Mahkum Sayısı: Ülkede her 100.000 kişiden sadece 54'ü hapistedir. Bu, sistemin suç önleme konusundaki başarısını gösterir.

2
0
0
0
0
0
