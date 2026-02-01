Pansiyon Gibi: Norveç'te Bir Hapishane Hücresi Sosyal Medyada Viral Oldu

Norveç dünyanın en yüksek refah seviyesine sahip ülkelerinden biri. Hatta pek çok küresel endekste istikrarlı bir şekilde ilk 10, hatta ilk 5 içerisinde yer alıyor. Ülkede suç oranları da oldukça düşük. Çünkü ülke cezalandırmaya değil, iyileştirmeye odaklandığı için suç oranlarını ve tekrar suç işleme riskini minimumda tutabiliyor.

Norveç'te bir hapishane sosyal medyada viral oldu. Hapishane odasının temizliği ve büyüklüğü otel odasına benzetildi.