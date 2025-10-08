Özge Özpirinçci Kimdir, Kaç Yaşında? Özge Özpirinçci Neden Gözaltına Alındı?

Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Lise eğitimini AFS değişim programı kapsamında bir yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde tamamladıktan sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmeni olan Özpirinçci, oyunculuk kariyerine 2007 yılında televizyon dizileriyle başladı.

Kısa sürede televizyonun tanınan yüzlerinden biri haline gelen Özpirinçci, hem romantik komedilerde hem de dramatik yapımlarda başarılı performanslar sergiledi. Doğal tavırları ve samimi duruşuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu, birçok ödüle de layık görüldü.

Özge Özpirinçci Kaç Yaşında?

1986 doğumlu olan Özge Özpirinçci, 39 yaşındadır.

Özge Özpirinçci Nereli?

Ünlü oyuncu, İstanbul doğumludur.