onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Özge Özpirinçci Kimdir, Kaç Yaşında? Özge Özpirinçci Neden Gözaltına Alındı?

Özge Özpirinçci Kimdir, Kaç Yaşında? Özge Özpirinçci Neden Gözaltına Alındı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.10.2025 - 09:45

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçuna ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen sabah operasyonu, çok sayıda tanınmış ismi kapsıyor.

Peki Özge Özpiriçci kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlü oyuncu neden gözaltına alındı? İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özge Özpirinçci Kimdir?

Özge Özpirinçci Kimdir?

Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Lise eğitimini AFS değişim programı kapsamında bir yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde tamamladıktan sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmeni olan Özpirinçci, oyunculuk kariyerine 2007 yılında televizyon dizileriyle başladı.

Kısa sürede televizyonun tanınan yüzlerinden biri haline gelen Özpirinçci, hem romantik komedilerde hem de dramatik yapımlarda başarılı performanslar sergiledi. Doğal tavırları ve samimi duruşuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu, birçok ödüle de layık görüldü.

Özge Özpirinçci Kaç Yaşında?

1986 doğumlu olan Özge Özpirinçci, 39 yaşındadır.

Özge Özpirinçci Nereli?

Ünlü oyuncu, İstanbul doğumludur.

Özge Özpirinçci Gözaltına mı Alındı?

Özge Özpirinçci Gözaltına mı Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçuna yönelik soruşturma kapsamında Özge Özpirinçci hakkında işlem başlatıldı.

Oyuncu, ifade vermek ve kan örneği alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın