Osmanlı'da İlk Kez Abdülmecid Döneminde Görülen "Frenk Elması" Hangi Yiyecektir? Kim Milyoner Olmak İster
ATV ekranlarında 11 Eylül 2025 Perşembe akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yine dikkat çeken sorularıyla gündem oldu. Oktay Kaynarca’nın sunduğu yarışmada Osmanlı tarihine dair ilginç bir soru yarışmacıya yöneltildi. “Osmanlı Devleti'nde ilk kez padişah Abdülmecid döneminde Anadolu'da görülen hangi yiyeceğe Frenk elması denilmiştir?” sorusu salonda heyecan yarattı. Tarih meraklıları, Frenk elması olarak bilinen bu yiyeceğin ne olduğunu öğrenmek için araştırmalara başladı.
Osmanlı Devleti'nde ilk kez padişah Abdülmecid döneminde Anadolu'da görülen hangi yiyeceğe "Frenk elması" denilmiştir?
