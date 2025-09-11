onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Osmanlı'da İlk Kez Abdülmecid Döneminde Görülen "Frenk Elması" Hangi Yiyecektir? Kim Milyoner Olmak İster

Osmanlı'da İlk Kez Abdülmecid Döneminde Görülen "Frenk Elması" Hangi Yiyecektir? Kim Milyoner Olmak İster

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.09.2025 - 22:11

ATV ekranlarında 11 Eylül 2025 Perşembe akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yine dikkat çeken sorularıyla gündem oldu. Oktay Kaynarca’nın sunduğu yarışmada Osmanlı tarihine dair ilginç bir soru yarışmacıya yöneltildi. “Osmanlı Devleti'nde ilk kez padişah Abdülmecid döneminde Anadolu'da görülen hangi yiyeceğe Frenk elması denilmiştir?” sorusu salonda heyecan yarattı. Tarih meraklıları, Frenk elması olarak bilinen bu yiyeceğin ne olduğunu öğrenmek için araştırmalara başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Osmanlı Devleti'nde ilk kez padişah Abdülmecid döneminde Anadolu'da görülen hangi yiyeceğe "Frenk elması" denilmiştir?

Osmanlı Devleti'nde ilk kez padişah Abdülmecid döneminde Anadolu'da görülen hangi yiyeceğe "Frenk elması" denilmiştir?

A- Patates

B- Domates

C- Greyfurt

D- Patlıcan

Cevap B yani Domates.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın