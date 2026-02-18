Ortalık Karışacak: Ayta Sözeri'den Bülent Ersoy Sorusuna Fazla Manidar Cevap!

Sahnedeki güçlü yorumu, kendine has tarzı ve yıllar içinde yer aldığı film ve dizilerdeki başarılı performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Ayta Sözeri'yi sinemada Aile Arasında ile; televizyonda ise Menajerimi Ara ve Kardeşlerim gibi projelerde izledik.

Oyunculukta abartıya kaçmayan, sahici ve kontrollü bir çizgisi olan Ayta Sözeri müzik sektöründe ise bambaşka bir enerjiyle yükseldi.

Yıllardır Türkiye’nin dört bir yanında, seçkin mekânlarda ve özel gecelerde hız kesmeden sahne almaya devam eden Ayta Sözeri, son olarak İzzet Çapa’nın YouTube programında yaptığı açıklamalarla gündemin merkezine yerleşti.