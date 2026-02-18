onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ortalık Karışacak: Ayta Sözeri'den Bülent Ersoy Sorusuna Fazla Manidar Cevap!

Ortalık Karışacak: Ayta Sözeri'den Bülent Ersoy Sorusuna Fazla Manidar Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.02.2026 - 22:41

Ayta Sözeri, İzzet Çapa’nın programında verdiği manidar yanıtla gündemin merkezine oturdu. Bülent Ersoy’la aynı dönemde sahneye çıksaydı rekabeti kazanıp kazanamayacağı sorulan Sözeri’nin cevabında Zeki Müren detayı dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ayta Sözeri, hem müzik hem oyunculuk tarafında istikrarlı bir kariyer inşa eden isimler arasında yer alıyor.

Ayta Sözeri, hem müzik hem oyunculuk tarafında istikrarlı bir kariyer inşa eden isimler arasında yer alıyor.

Sahnedeki güçlü yorumu, kendine has tarzı ve yıllar içinde yer aldığı film ve dizilerdeki başarılı performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Ayta Sözeri'yi sinemada Aile Arasında ile; televizyonda ise Menajerimi Ara ve Kardeşlerim gibi projelerde izledik. 

Oyunculukta abartıya kaçmayan, sahici ve kontrollü bir çizgisi olan Ayta Sözeri müzik sektöründe ise bambaşka bir enerjiyle yükseldi. 

Yıllardır Türkiye’nin dört bir yanında, seçkin mekânlarda ve özel gecelerde hız kesmeden sahne almaya devam eden Ayta Sözeri, son olarak İzzet Çapa’nın YouTube programında yaptığı açıklamalarla gündemin merkezine yerleşti.

Program sırasında İzzet Çapa’nın yönelttiği bir soru, sohbetin seyrini bir anda değiştirdi.

Program sırasında İzzet Çapa’nın yönelttiği bir soru, sohbetin seyrini bir anda değiştirdi.

Çapa, Ayta Sözeri’ye “Bülent Ersoy’la aynı dönemde çıksaydın, onunla rakip olsaydın bu azimle onun karşısında savaşı kazanabilir miydin?” diye sordu. Ayta Sözeri’den gelen yanıt ise oldukça manidardı: “Kazanırdım. Zeki Bey beni severdi çünkü.” Zeki Müren detayı devreye girince, sohbet bir anda magazin ateşine dönüştü. 

Kısaca hatırlatalım: Zeki Müren ve Bülent Ersoy yıllarca Türk sanat müziğinin iki büyük ve güçlü figürü olarak anıldı; aralarındaki mesafe, rekabet ve temsil meselesi ise hep konuşuldu. Ayta Sözeri’nin bu göndermeli yanıtı da tam olarak bu eski hikâyeyi yeniden hatırlatmış oldu. Soru basitti ama cevap... Fazlasıyla imalıydı!

Kaçıranlar için Zeki Müren ve Bülent Ersoy'daki kaosun tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın