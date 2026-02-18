Ortalık Karışacak: Ayta Sözeri'den Bülent Ersoy Sorusuna Fazla Manidar Cevap!
Ayta Sözeri, İzzet Çapa’nın programında verdiği manidar yanıtla gündemin merkezine oturdu. Bülent Ersoy’la aynı dönemde sahneye çıksaydı rekabeti kazanıp kazanamayacağı sorulan Sözeri’nin cevabında Zeki Müren detayı dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayta Sözeri, hem müzik hem oyunculuk tarafında istikrarlı bir kariyer inşa eden isimler arasında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Program sırasında İzzet Çapa’nın yönelttiği bir soru, sohbetin seyrini bir anda değiştirdi.
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın