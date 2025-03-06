Ona Gerçekten Aşık mısın?
Ona Gerçekten Aşık mısın?
Yaşadığın sence aşk mı, alışkanlık mı, şehvet mi yoksa bunlardan hiçbiri mi? Eğer sen de kendini sık sık duygularını sorgular halde buluyorsan işte sana ilaç gibi gelecek o test. Soruları yanıtla ve ona aşık olup olmadığını anla!
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1. İlk önce her zamanki gibi cinsiyetini seçerek başla bakalım.
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2. Eğer ona bir daha ulaşamayacağını bilsen ne hissedersin?
3. En temel soruya yanıt ver bakalım. O yanında değilken bunlardan hangisi oluyor?
4. Onunlayken nasıl hissettiğini tanımlamanı istesek...
5. Onunla anlaşamadığınız bir konu var diyelim. Durumu nasıl halletmeyi tercih edersin.
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6. Onun mutluluğu senin için ne kadar önemli?
7. Şöyle bir gelecek planı yap bakalım, bunlardan hangisini görüyorsun?
8. Şimdi de söyle bakalım, bu insanın hayatındaki etkisi ne kadar fazla?
9. Hayatında önemli bir gelişme olduğunda hemen koşup ona anlatmak istediğin oluyor mu?
10. Başka bir şehirden iş teklifi aldı ve seni de yanına çağırıyor diyelim. Gider misin?
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11. Son olarak, ten uyumunuzu da puanla.
Daha fazla aşık olman mümkün değil.
Seninki aşkla arkadaşlık arası bir duygu.
Bazı şeyler tükenmiş gibi.
Kesinlikle aşk değil.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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