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Ona Gerçekten Aşık mısın?

etiket Ona Gerçekten Aşık mısın?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
06.03.2025 - 23:01

Yaşadığın sence aşk mı, alışkanlık mı, şehvet mi yoksa bunlardan hiçbiri mi? Eğer sen de kendini sık sık duygularını sorgular halde buluyorsan işte sana ilaç gibi gelecek o test. Soruları yanıtla ve ona aşık olup olmadığını anla!

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1. İlk önce her zamanki gibi cinsiyetini seçerek başla bakalım.

2. Eğer ona bir daha ulaşamayacağını bilsen ne hissedersin?

3. En temel soruya yanıt ver bakalım. O yanında değilken bunlardan hangisi oluyor?

4. Onunlayken nasıl hissettiğini tanımlamanı istesek...

5. Onunla anlaşamadığınız bir konu var diyelim. Durumu nasıl halletmeyi tercih edersin.

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6. Onun mutluluğu senin için ne kadar önemli?

7. Şöyle bir gelecek planı yap bakalım, bunlardan hangisini görüyorsun?

8. Şimdi de söyle bakalım, bu insanın hayatındaki etkisi ne kadar fazla?

9. Hayatında önemli bir gelişme olduğunda hemen koşup ona anlatmak istediğin oluyor mu?

10. Başka bir şehirden iş teklifi aldı ve seni de yanına çağırıyor diyelim. Gider misin?

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11. Son olarak, ten uyumunuzu da puanla.

Daha fazla aşık olman mümkün değil.

Bunu ilk söyleyen biz olabiliriz ama sen kesinlikle kara sevdaya tutulmuşsun. Çünkü ne onsuz bir hayat düşünebiliyor ne de günlerini aklına o gelmeden bitirebiliyorsun. Onun hayatındaki etkisi o kadar fazla ki her anını onunla paylaşmak, aklına gelen her şeyi ilk ona anlatmak ve onun hakkında çok şey bilmek istiyorsun. Onunla birlikte kendini geliştirmek sana fazlasıyla heyecan veriyor. Ten uyumu, kimyasal uyum ve duygusal uyum derken her konuda onunla uyumlu olduğunu düşünüyorsun. 

E daha ne diyelim? Umarız duygularınız karşılıklıdır. 😘❤️

Seninki aşkla arkadaşlık arası bir duygu.

Sen kesinlikle ona karşı bir şeyler hissediyorsun ama duygularının tam anlamıyla aşk olduğu söylenemez. Daha ziyade onu, hayatında olmasını istediğin ve yanında kendini rahat hissettiğin bir arkadaş gibi görüyorsun. Evet, zaman zaman bazı şeyleri ilk ona anlatmak istiyor ya da onun mutluluğunu önemsiyor olabilirsin ama bunu sıradan bir insana benzer bir şekilde umursuyorsun. Yani öyle aman aman bir sevda olduğu söylenemez yine de kesinlikle boş değilsin. ✌️

Bazı şeyler tükenmiş gibi.

Sen ona bir zamanlar gerçekten aşkla bağlanmış olsan da sanki son dönemde bu duyguların tükenmiş gibi. Artık öyle bir yere gelmişsin ki onunla fazla vakit geçirmek seni mutlu etmekten ziyade yoruyor. Hatta kendi başına kalmak istiyorsun çünkü onun varlığından sıkılıyorsun. Ten uyumu da zaten umduğun seviyede gitmiyor. Yani sanki aranızdaki bazı şeyler tükenmiş gibi. Galiba biraz yoluna bakmak ve hayatına devam etmek istiyor gibisin, bu nedenle gelecek hayallerinde de ona pek yer vermiyorsun. Umarız her şey gönlünce olur. 🤞

Kesinlikle aşk değil.

Sen asla aşık değilsin. Hatta aşka o kadar uzaksın ki kıyısından köşesinden bile bu duyguyu yaşamıyorsun. Olsa olsa senin yaşadığın en fazla tensel yakınlık olabilir ama ondan da emin değiliz. Çünkü onun ne yokluğunu hissediyor ne de varlığından mutlu oluyorsun. Hatta onsuz daha özgür ve mutlu oluyorsun. Senin üzerindeki etkisi o kadar az ki neden hala bu insanın hayatında olduğunu sen bile bilmiyorsun. Yani, senin aradığın insan maalesef bu kişi değil. 🤷

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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