Ona Gerçekten Aşık mısın?

Bunu ilk söyleyen biz olabiliriz ama sen kesinlikle kara sevdaya tutulmuşsun. Çünkü ne onsuz bir hayat düşünebiliyor ne de günlerini aklına o gelmeden bitirebiliyorsun. Onun hayatındaki etkisi o kadar fazla ki her anını onunla paylaşmak, aklına gelen her şeyi ilk ona anlatmak ve onun hakkında çok şey bilmek istiyorsun. Onunla birlikte kendini geliştirmek sana fazlasıyla heyecan veriyor. Ten uyumu, kimyasal uyum ve duygusal uyum derken her konuda onunla uyumlu olduğunu düşünüyorsun.

E daha ne diyelim? Umarız duygularınız karşılıklıdır. 😘❤️