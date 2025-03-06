Ona Gerçekten Aşık mısın?

Sen asla aşık değilsin. Hatta aşka o kadar uzaksın ki kıyısından köşesinden bile bu duyguyu yaşamıyorsun. Olsa olsa senin yaşadığın en fazla tensel yakınlık olabilir ama ondan da emin değiliz. Çünkü onun ne yokluğunu hissediyor ne de varlığından mutlu oluyorsun. Hatta onsuz daha özgür ve mutlu oluyorsun. Senin üzerindeki etkisi o kadar az ki neden hala bu insanın hayatında olduğunu sen bile bilmiyorsun. Yani, senin aradığın insan maalesef bu kişi değil. 🤷