Okula Dönüş Heyecanını Daha Tatlı Hale Getirecek Çocukların Bayılacağı 8 Atıştırmalık

Elif Nur Çamurcu
17.09.2025 - 19:03

Okullar açıldı! Hem çocuklarda hem de ebeveynlerde bir heyecan var. Uzun tatil günlerinden sonra tekrardan derslere odaklanmak, erken kalkmak ve yoğun tempoya girmek çocuklar için yorucu olabilir. Fakat onları motive edebilecek minik sürprizler yapabilirsiniz. Hem sağlıklı hem de lezzetli atıştırmalıklar yaparak gün içinde çocuğunuzun enerji dolu olmasını sağlayabilirsiniz! Philips Çift Hazneli Airfryer ile iki farklı atıştırmalığı aynı anda yaparak çocuğunuzu daha fazla sevindirebilirsiniz. Gelin, birlikte tariflere bakalım!

1. Peynirli Milföy Çubukları

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın rapid air teknolojisi sıcak havayı döndürerek yiyecekleri pişirir. Böylece dışı çıtır, içi tam pişmiş milföyler hazır olur!

Malzemeler:

  • Milföy hamuru

  • Rendelenmiş kaşar peyniri

  • Yumurta sarısı

Yapılışı:

  • Milföyleri ince şeritler halinde kesin.

  • Üzerlerine peyniri koyduktan sonra şeritleri burun.

  • Yumurta sarısını sürün.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180 derecede 10-12 dakika pişirin.

2. Tavuk Nugget ve Tarçınlı Muz Dilimleri

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde iki farklı yiyeceği aynı anda yapabiliyorsunuz! Hem tatlı hem de tuzlu atıştırmalığınız hazır olur.

Tavuk Nugget

Malzemeler:

  • Küçük tavuk göğsü parçaları

  • Mısır gevreği (ufalanmış)

  • 1 yumurta

  • Biraz un, tuz

Yapılışı:

  • Tavukları ilk olarak una bulayın, sonra yumurtaya, ardından mısır gevreğine bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine dizdikten sonra 180 derecede 12-15 dakika pişirin.

Tarçınlı Muz Dilimleri

Malzemeler:

  • 2 muz

  • Tarçın

  • Biraz bal

Yapılışı:

  • Muzları dilimleyin.

  • Tarçın ve bal sürün. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180 derecede 6-7 dakika pişirin

3. Elma Cipsi

Bu tatlı atıştırmalık sayesinde çocuğunuz enerjisini geri kazanacak!

Malzemeler:

  • 2 elma

  • Toz tarçın

Yapılışı:

  • Elmaları ince bir şekilde dilimleyin.

  • Üzerlerine tarçın serpin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 160 derecede 15-20 dakika tutun.

4. Muzlu Mini Muffin ve Simit Halkaları

Muzlu Mini Muffin

Malzemeler:

  • 1 olgun muz

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı:

  • Muzu bir güzel ezin, yumurta ve bal ile karıştırın. 

  • Un ekleyerek hamuru hazırlayın.

  • Mini kalıplara harcı dökün.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 170 derece 12-15 dakika pişirin.

Simit Halkaları

Malzemeler:

  • 1 su bardağı un

  • ½ su bardağı yoğurt

  • ½ paket kabartma tozu

  • Susam

Yapılışı:

  • Malzemeleri bir araya getirerek hamur halinde yoğurun.

  • Küçük halkalar yapın ve susama batırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180 derecede 12 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

5. Patates Kroket

Daha az yağ kullanarak sağlıklı atıştırmalıklar yapabilirsin! Philips Çift Hazneli Airfryer ile %90'a kadar daha az yağ kullanarak çıtır lezzetlere ulaşabilirsin...

Malzemeler:

  • 2 haşlanmış patates

  • ½ su bardağı rendelenmiş kaşar

  • 2 yemek kaşığı un

  • Galeta unu

Yapılışı:

  • Patatesleri püre yapın, kaşar ve unu ekleyin.

  • Küçük toplar haline getirerek galeta ununa bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180 derecede 12 dakika pişirin.

6. Peynirli Börek Dilimleri ve Bal Kabaklı Muffin

İki farklı yemek, iki farklı zamanda pişer... Ama bu sizin gözünüzü korkutmasın. Philips Çift Hazneli Airfryer'da iki farklı yemek için farklı zamanlar ayarlayabilirsiniz.

Peynirli Börek Dilimleri

Malzemeler:

  • 2 yufka

  • Beyaz peynir

  • Maydanoz

  • Yumurta sarısı

Yapılışı:

  • Yufkaları üçgen bir şekilde kesin.

  • Peynir ve maydanozları koyarak sarın.

  • Üzerlerine yumurta sürün.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180 derecede 10-12 dakika pişirin.

Bal Kabaklı Muffin

Malzemeler:

  • ½ su bardağı bal kabağı püresi

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı:

  • Malzemeleri karıştırın.

  • Muffin kalıpların koyun.

  • 170 derecede 15 dakika pişirin.

7. Çıtır Havuç Çubukları

Hem sağlıklı hem de lezzetli!

Malzemeler:

  • 2 havuç

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

Yapılışı:

  • Havuçları çubuk şeklinde doğrayın.

  • Zeytinyağı ve tuz ile karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180 derecede 12-15 dakika pişirin.

8. Ev Yapımı Mozzarella Stick ve Çıtır Mısır Lokmaları

'Ama çok çocukluyuz...' diyerek tarifleri es geçmeye son! Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznelerinin hacmi oldukça büyüktür. Toplam 8 litre civarı hacim sunuyor size!

Mozzarella Stick

Malzemeler:

  • Mozzarella çubukları

  • 1 yumurta

  • Un

  • Galeta unu

Yapılışı:

  • Mozzarella çubuklarını una bulayın.

  • Yumurta ve galetaya batırın.

  • 180 derecede 8-10 dakika pişirin.

Çıtır Mısır Lokmaları

Malzemeler:

  • Haşlanmış mısır

  • 1 yemek kaşığı nişasta

  • Tuz

Yapılışı:

  • Mısır, nişasta ve tuzu karıştırın.

  • Küçük toplar haline getirin.

  • 180 derecede 10 dakika pişirin.

