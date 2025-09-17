Okula Dönüş Heyecanını Daha Tatlı Hale Getirecek Çocukların Bayılacağı 8 Atıştırmalık

Okullar açıldı! Hem çocuklarda hem de ebeveynlerde bir heyecan var. Uzun tatil günlerinden sonra tekrardan derslere odaklanmak, erken kalkmak ve yoğun tempoya girmek çocuklar için yorucu olabilir. Fakat onları motive edebilecek minik sürprizler yapabilirsiniz. Hem sağlıklı hem de lezzetli atıştırmalıklar yaparak gün içinde çocuğunuzun enerji dolu olmasını sağlayabilirsiniz! Philips Çift Hazneli Airfryer ile iki farklı atıştırmalığı aynı anda yaparak çocuğunuzu daha fazla sevindirebilirsiniz. Gelin, birlikte tariflere bakalım!