Ofise Giderken Senin Motivasyonunu Yükseltecek Şey Ne?

Aslı Uysal
11.10.2025 - 18:04

Herkesin motivasyon kaynağı farklıdır. Özellikle sabah işe gitmeden önce yaptığımız rutinler, gün içindeki motivasyonumuzu büyük ölçüde etkiliyor. Sen de kendi motivasyon kaynağını öğrenmek için şimdi hemen testi çöz!

1. Sabah alarm çaldığında aklından ilk hangi düşünce geçer?

2. Sabah evden çıkarken en çok hangi seçenek seni strese sokar?

3. İş arkadaşın sabah seni acil bir şekilde aradı. Ne tepki verirsin?

4. Uyandığın ilk 30 dakikada genelde ne yaparsın?

5. Diyelim ki, bugün ofise gitmeyeceksin... Güne nasıl başlardın?

6. Sabah işe giderken ne tür müzikler dinlersin?

7. Sabah e-postanda bir sürü mail gördün. Ne yaparsın?

8. Ofiste en çok vakit geçirdiğin yer neresi?

Müzik dinlemek!

Sen sabahları ve gün içinde motivasyonunu şarkı dinleyerek yükseltenlerdensin! Günün hangi saatinde olursa olsun, canın bir şeye mi sıkıldı, hemen elin çalma listene gidiyor. Müziğin gücü senin için her şeyden daha öte! Sıkıcı bir günü bile anında daha eğlenceli bir hale getirebiliyorsun. Bu yüzden de her an kulaklığın kulağında oluyor. O yüzden sabahları ofise gitmeden mutlaka sevdiğin 1-2 şarkıyı dinle, anında modun yükselecek...

Kahvaltı yapmak!

Senin motivasyonun, küçük keyiflerden zevk alarak yükseliyor. Bu keyiflerden biri de elbette ki sabah kahvaltısı! Kahvaltı yapmak, senin için sadece karnını doyurmak değil ayrıca sabah enerjini yerine getirmek için ihtiyacın olan şeylerden en önemlisi... Güne başlamak için önce kendi keyfinin yerine gelmesi lazım, o yüzden de kahvaltı yapmak senin asla değiştiremeyeceğin rutinlerden bir tanesi! Sabah ofise gitmeden mutlaka kahvaltı yapmayı unutma.

Duş almak!

Senin motivasyonunu yükselten en büyük motivasyon kaynaklarından biri duş almak! O yüzden sabah biraz daha erken kalkıp mutlaka duş almalısın. Çünkü gün içinde ancak böyle kendini tazelenmiş ve dinç hissediyorsun. Özellikle yoğun bir iş sabahına uyandıysan, soluğu hemen duşta alsan iyi edersin! Bu duş kafanı toplamak için de ideal bir güne başlangıç olacaktır.

Günlük hedeflerini belirlemek!

Senin motivasyon kaynağın günü planlamaktan geçiyor... Plansız bir şekilde güne başlamak asla sana göre değil. Çünkü önceliklerini belirmek ve iş planlaması yapmak sana kendini güvende hissettiriyor. Bu yüzden sabah uyanınca hemen gün içindeki işlerini not al ve zihnini sakinleştir. Öncelik listesi de tam sana göre! Düzen ve kontrol senin motivasyonunu her zaman yüksek tutar.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
