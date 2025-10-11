Ofise Giderken Senin Motivasyonunu Yükseltecek Şey Ne?
Herkesin motivasyon kaynağı farklıdır. Özellikle sabah işe gitmeden önce yaptığımız rutinler, gün içindeki motivasyonumuzu büyük ölçüde etkiliyor. Sen de kendi motivasyon kaynağını öğrenmek için şimdi hemen testi çöz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sabah alarm çaldığında aklından ilk hangi düşünce geçer?
2. Sabah evden çıkarken en çok hangi seçenek seni strese sokar?
3. İş arkadaşın sabah seni acil bir şekilde aradı. Ne tepki verirsin?
4. Uyandığın ilk 30 dakikada genelde ne yaparsın?
5. Diyelim ki, bugün ofise gitmeyeceksin... Güne nasıl başlardın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sabah işe giderken ne tür müzikler dinlersin?
7. Sabah e-postanda bir sürü mail gördün. Ne yaparsın?
8. Ofiste en çok vakit geçirdiğin yer neresi?
Müzik dinlemek!
Kahvaltı yapmak!
Duş almak!
Günlük hedeflerini belirlemek!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın