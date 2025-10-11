Ofise Giderken Senin Motivasyonunu Yükseltecek Şey Ne?

Senin motivasyonun, küçük keyiflerden zevk alarak yükseliyor. Bu keyiflerden biri de elbette ki sabah kahvaltısı! Kahvaltı yapmak, senin için sadece karnını doyurmak değil ayrıca sabah enerjini yerine getirmek için ihtiyacın olan şeylerden en önemlisi... Güne başlamak için önce kendi keyfinin yerine gelmesi lazım, o yüzden de kahvaltı yapmak senin asla değiştiremeyeceğin rutinlerden bir tanesi! Sabah ofise gitmeden mutlaka kahvaltı yapmayı unutma.