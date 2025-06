O Varken Kimseye İhtiyacın Yok! Sahiplerine Aşık 12 Köpek Irkı

Beagle’lar, enerjik ve neşeli kişilikleriyle hemen dikkat çekerler. Oyun oynamayı ve dışarıda vakit geçirmeyi çok seven Beagle’lar, ailelerine karşı oldukça şefkatlidir ve her an yanında olmak isterler. Sevecen tavırları ve içten yaklaşımlarıyla herkesi neşelendiren Beagle’lar, sosyal yapıları sayesinde diğer evcil hayvanlarla da kolayca kaynaşırlar.