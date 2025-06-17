O Varken Kimseye İhtiyacın Yok! Sahiplerine Aşık 12 Köpek Irkı
Sadakatleriyle kalpleri fetheden köpek dostlarımız arasında öyle ırklar var ki yalnızca sadık değil aynı zamanda sizi koşulsuz sevmeye hazır gerçek bir ruh eşi! Öyle ki onlar için bir bakışınız bir sarılmanız her şeye bedel. İşte sahiplerine tutkuyla bağlanan 12 köpek ırkı!
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1. Golden Retriever
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2. Labrador Retriever
3. Chihuahua
4. Bulldog
5. Pug
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6. Shih Tzu
7. Beagle
8. Rottweiler
9. Cavalier King Charles Spaniel
10. Yorkshire Terrier
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11. Poodle
12. Dachshund
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