O Sana Artık Dönmeyecek mi?
Bazı ayrılıklar geçici, bazıları ise ne yazık ki kalıcıdır... Ama kalbinin derinliklerinde hala bir umut taşıyorsan, bu soru seni içten içe kemiriyor olabilir: 'Acaba bir gün geri döner mi?' Bu testte, aranızdaki enerjiyi, yaşananları ve duygusal izleri değerlendirerek, onun sana gerçekten dönme ihtimali olup olmadığını anlamaya çalışacağız. Belki de cevabını çoktan bildiğin bir soruya, bu kez net bir yanıt arıyoruz.
1. Ayrılıktan sonra seni hiç aradı mı?
2. Sosyal medya hesaplarından seni sildi ya da engelledi mi?
3. Ayrılık sonrası hayatına yeni biri girdiğini biliyor musun?
4. Sana karşı son zamanlarda tamamen ilgisiz ve mesafeli mi davranıyor?
5. Ayrılık sebebi senin için hala belirsiz veya açıklanmadı mı?
6. Onunla tekrar konuştuğunda, barışma konusunda hiçbir umut ışığı göstermedi mi?
7. Ortak arkadaşlarınız bile artık sizi bir araya getirmek için çaba göstermiyor mu?
8. Seni son konuşmanızda tamamen geçmişte bırakmış gibi mi konuştu?
9. Hayatına kaldığı yerden devam ediyor gibi mi görünüyor?
10. Son olarak daha önce bir kez bile barışma girişiminde bulunmadı mı?
O sana artık dönmeyecek!
O sana kesin dönecek!
