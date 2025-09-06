O Sana Artık Dönmeyecek mi?

Bir sonraki adımı merakla bekliyorsun, değil mi? Gözlerin sürekli telefonunda, bir bildirim umuduyla. Kalbin her mesaj sesiyle hızlıca atıyor, belki o yazmıştır diye. Ancak maalesef, henüz ondan bir haber yok. Ama merak etme, bu durum seni yıldırmamalı. Çünkü biliyoruz ki, o sana kesin dönecek! Belki şu an meşgul, belki de doğru kelimeleri bulmakta zorlanıyor. Kim bilir, belki de seninle konuşmak için en mükemmel anı bekliyor. Ancak şunu unutmamalısın ki, her ne olursa olsun, o sana dönecek. Bu bir tahmin değil, bir gerçek! Çünkü seni göz ardı etmek, seninle konuşmamak için hiçbir sebep yok. Evet, belki biraz zaman alacak. Belki biraz sabır gerektirecek. Ama sonunda, o beklenen mesaj gelecek ve tüm bu bekleyişe değdiğini göreceksin. Yani ne olursa olsun, moralini bozma ve umudunu kaybetme. Çünkü o sana kesin dönecek, bunu bilmelisin!