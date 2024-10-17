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New York Metrosu'nda Gördüğü İlginç Görüntüleri Paylaşan Bir Kadının Yeni Videosu da Akıl Tutulması Yaşattı

New York Metrosu'nda Gördüğü İlginç Görüntüleri Paylaşan Bir Kadının Yeni Videosu da Akıl Tutulması Yaşattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 12:33

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New York metrosunun ününü mutlaka duymuşsunuzdur. Film sahnelerini aratmayan anlar yaşanan metro sık sık sosyal medyanın gündemine düşüyor. New York metrosunun bu ünü, sadece bir söylenti olmanın ötesinde, gerçek bir deneyimin ta kendisi. Hatta pek çok kişi, her insanın hayatında en az bir kere New York metrosunu deneyimlemesi gerektiğini söylüyor.

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New York metrosunda karşılaşılan ilginç görüntüleri paylaşan bir kadın, yine birbirinden garip anları bir araya getirdi.

New York metrosunda karşılaşılan ilginç görüntüleri paylaşan bir kadın, yine birbirinden garip anları bir araya getirdi.

Kadının yeni videosu da izleyenlerin beynini kısa süreliğine uyuşturdu.

Kadının yeni videosu da izleyenlerin beynini kısa süreliğine uyuşturdu.

İşte o video;

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