Nehirlerin Denize Aktığı Taraf ve Kaynaklarının Doğduğu Taraf Farklı Kültürlerde Nasıl Adlandırılır?
ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 27 Kasım 2025 Perşembe akşamı coğrafya bilgisini ölçen dikkat çekici bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Nehirlerin denize doğru aktığı taraf ve kaynaklarının doğduğu taraf, farklı kültür ve coğrafyalarda genellikle nasıl adlandırılır?” sorusu yöneltildi. Su kaynaklarının yönlendirilmesiyle ilgili geleneksel coğrafi tanımlamalar izleyicilerin ilgisini çekti.
