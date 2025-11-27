onedio
Nehirlerin Denize Aktığı Taraf ve Kaynaklarının Doğduğu Taraf Farklı Kültürlerde Nasıl Adlandırılır?

Elif Sude Yenidoğan
27.11.2025 - 21:39

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 27 Kasım 2025 Perşembe akşamı coğrafya bilgisini ölçen dikkat çekici bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Nehirlerin denize doğru aktığı taraf ve kaynaklarının doğduğu taraf, farklı kültür ve coğrafyalarda genellikle nasıl adlandırılır?” sorusu yöneltildi. Su kaynaklarının yönlendirilmesiyle ilgili geleneksel coğrafi tanımlamalar izleyicilerin ilgisini çekti.

Nehirlerin denize doğru aktığı taraf ve kaynaklarının doğduğu taraf, farklı kültür ve coğrafyalarda genellikle nasıl adlandırılır?

A: Sağ ve sol

B: Güney ve kuzey

C: Aşağı ve yukarı

D: Doğu ve batı

Doğru Cevap: C: Aşağı ve yukarı

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
