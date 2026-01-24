Neden “Varsa Harca” Anlayışına Geçtik? Parayı Yönetme Biçimimiz Zamanla Nasıl Değişti?
Toplum olarak para ile kurduğumuz ilişki, son birkaç on yılda dramatik bir dönüşüm geçirdi. Biriktirme odaklı geleneksel yapıdan, harcama odaklı modern bir tüketim anlayışına geçiş yaptık. Peki, parayı yönetme biçimimizi değiştiren temel dinamikler neler?
Sosyal medyadaki kusursuz hayatlara yetişme çabası bizi tüketime itiyor.
Geleceği planlamak zorlaştığı için anlık hazlara yatırım yapıyoruz.
Kredi kartları ve borçlanma araçları paranın fiziksel ağırlığını unutturuyor.
Reklamlar artık sadece ürün değil bir yaşam tarzı pazarlıyor.
"Kendini ödüllendirme" kavramı bir tüketim tuzağına dönüşüyot.
Enflasyonist beklentiler parayı elde tutmayı bir "kayıp" gibi hissettiriyor.
Hızlı tüketim kültürü tamir etme alışkanlığını ortadan kaldırdı.
Dijital alışveriş platformları harcamayı sadece bir tık mesafesine indiriyor.
