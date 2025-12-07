onedio
Ne Kadar Flörtözsün?

Aslı Uysal
07.12.2025 - 22:01

Flört etmek herkes için başka bir anlam taşıyor. Hepimizin de flört etme şekli birbirinden oldukça farklı. Kimisi için basit bir oyunken, kimisi için oldukça zorlayıcı bir parkur gibi...

Peki, senin flört seviyen ne? Testi çöz bakalım. ❤👇

1. Cinsiyetini öğrenelim!

2. Yeni tanıştığın biri sana gülümsedi. Nasıl tepki verirsin?

3. Peki, birisinin sana ilgisini hissediyorsun...

4. Sonunda o kişiyle mesajlaşmaya başladın... Mesajlaşma stilin nasıldır?

5. Bir ortamda dikkat çekmek konusunda ne düşünüyorsun?

6. Flört ederken sen... Seç birini! 👇

7. Instagram'da birisi hikayene iltifat ederek yanıt verdi... Tepkin ne olur?

8. Son olarak, flört ederken beden dilin nasıldır?

Çok az flörtöz!

Verdiğin cevaplara bakılırsa flört etmek konusunda çok ekstra bir çaba göstermiyorsun. Tıpkı bir kara kutu gibisin, hislerini anlamak için maraton koşmak gerekiyor. Hoşlandığın biriyle bile konuşuyor olsan, mantığını elden hiç bırakmıyor ve karşındaki insana da bunu yansıtamıyorsun. Fakat seni gerçekten tanımak isteyen biri olursa kalbini açıyorsun ve için sımsıcak oluyor...

Orta seviyede flörtöz!

Sen ne aşırı flört etmekten hoşlanıyorsun ne de az flört etmekten... Senin için flört etmek, dengeli bir şekilde ilerlemeli. Flört etmek istediğin birine gayet tatlı yaklaşıyorsun, iletişim kurmaktan çekinmiyorsun. Bundan da büyük keyif alıyorsun. Ancak karşındaki kişiye güven duyduğunda flört dozunu artıyorsun. Bu da tamamen senin seviyeli olmayı sevmenden kaynaklanıyor!

İyi seviyede flörtöz!

Sen kesinlikle flört etmenin kurallarını biliyorsun. Mesajlaşırken yaptığın tatlı oyunlar, imalı cümleler... Hepsini ne zaman kullanman gerektiğini ve karşındaki insanı nasıl çok iyi etkileyeceğini hemen seziyorsun. Bunlar senin için bir oyun değil aksine içinden gelen doğal bir flört enerjisi. İnsanlar da bu yüzden seni çok dikkat çekici buluyor! Bundan dolayı da flört ettiğin her kişi kendini çok özel hissediyor.

Aşırı flörtöz!

Enerjine şok ve tabii aynı zamanda hayran olduk! Sen bu işin resmen kitabını yazmışsın. İsteyip de elde edemeyeceğin tek bir insan bile yok. Enerjin o kadar güçlü ki girdiğin her ortamda dikkatleri üzerine çekiyorsun. Seninle sohbet etmek de bu yüzden aşırı keyifli. Esprilerin, beden dilin ve kelime seçimlerin sayesinde insanlar sendeki ışığı hemen fark ediyor. Bu kadar güçlü etki bırakan birine insanlar nasıl 'hayır' diyebilir ki?

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
