Ne Kadar Flörtözsün?
Flört etmek herkes için başka bir anlam taşıyor. Hepimizin de flört etme şekli birbirinden oldukça farklı. Kimisi için basit bir oyunken, kimisi için oldukça zorlayıcı bir parkur gibi...
Peki, senin flört seviyen ne? Testi çöz bakalım. ❤👇
1. Cinsiyetini öğrenelim!
2. Yeni tanıştığın biri sana gülümsedi. Nasıl tepki verirsin?
3. Peki, birisinin sana ilgisini hissediyorsun...
4. Sonunda o kişiyle mesajlaşmaya başladın... Mesajlaşma stilin nasıldır?
5. Bir ortamda dikkat çekmek konusunda ne düşünüyorsun?
6. Flört ederken sen... Seç birini! 👇
7. Instagram'da birisi hikayene iltifat ederek yanıt verdi... Tepkin ne olur?
8. Son olarak, flört ederken beden dilin nasıldır?
Çok az flörtöz!
Orta seviyede flörtöz!
İyi seviyede flörtöz!
Aşırı flörtöz!
