Ne Kadar Flörtözsün?

Sen kesinlikle flört etmenin kurallarını biliyorsun. Mesajlaşırken yaptığın tatlı oyunlar, imalı cümleler... Hepsini ne zaman kullanman gerektiğini ve karşındaki insanı nasıl çok iyi etkileyeceğini hemen seziyorsun. Bunlar senin için bir oyun değil aksine içinden gelen doğal bir flört enerjisi. İnsanlar da bu yüzden seni çok dikkat çekici buluyor! Bundan dolayı da flört ettiğin her kişi kendini çok özel hissediyor.