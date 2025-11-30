NBA Tarihindeki En Uzun Boylu Oyuncular Gheorghe Mureşan ile Manute Bol'un Boyları Kaç Santimetredir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster 30 Kasım Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu kez yarışmacıya NBA Tarihindeki En Uzun Boylu Oyuncular Gheorghe Mureşan ile Manute Boy'un Boyları Kaç Santimetredir? sorusu soruldu.

Peki NBA'nın en uzun oyuncularının boyu ne kadar?