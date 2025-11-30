onedio
NBA Tarihindeki En Uzun Boylu Oyuncular Gheorghe Mureşan ile Manute Bol'un Boyları Kaç Santimetredir?

NBA Tarihindeki En Uzun Boylu Oyuncular Gheorghe Mureşan ile Manute Bol'un Boyları Kaç Santimetredir?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.11.2025 - 22:07

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster 30 Kasım Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu kez yarışmacıya NBA Tarihindeki En Uzun Boylu Oyuncular Gheorghe Mureşan ile Manute Boy'un Boyları Kaç Santimetredir? sorusu soruldu. 

Peki NBA'nın en uzun oyuncularının boyu ne kadar?

NBA Tarihindeki En Uzun Boylu Oyuncular Gheorghe Mureşan ile Manute Bol'un Boyları Kaç Santimetredir?

NBA Tarihindeki En Uzun Boylu Oyuncular Gheorghe Mureşan ile Manute Bol'un Boyları Kaç Santimetredir?

A: 221

B: 231

C: 241

D: 251

Doğru Cevap: B, 231

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
