Mutluluk Günlük Alışkanlıklarda: Rutin Haline Getirmeniz Gereken 12 Davranış

Mutluluğun anahtarı aslında kendini gözlemlemekten geçer. Nelerin seni mutlu ettiğini bilmek ve onları hayatına daha çok katmak önemlidir. Aynı şekilde seni huzursuz eden şeyleri fark edip onlardan uzaklaşmak da ruhunu korur. Örneğin hobiler güzel olabilir ama fazla gürültü seni rahatsız ediyorsa buna dikkat etmen gerekir. Farkındalıkla hareket etmek mutluluğunu kalıcı hale getirir.