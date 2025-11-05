onedio
Mustafa Ünal Kimdir? Investco Holding Sahibi Mustafa Ünal'ın Serveti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.11.2025 - 10:37

Borsa İstanbul’da işlem gören Investco Holding’in en büyük hissedarı Mustafa Ünal, son dönemlerde adını sıkça duyuran bir iş insanı. Medyadan uzak durmasıyla bilinen Ünal, yatırım ve finans dünyasında uzun yıllardır aktif bir figür.

İşte Mustafa Ünal’ın kariyeri, yatırım alanları ve servetine dair bilinen tüm detaylar...

Mustafa Ünal Kimdir?

Mustafa Ünal, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunudur. Yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi’nde MBA programında tamamlamıştır. İş hayatına bankacılık ve finans sektöründe başlayan Ünal, Garanti Bankası’nda üst düzey yöneticilik yapmıştır.

Daha sonra yatırım ve enerji sektörlerine yönelmiş, çok sayıda şirkette yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmiştir. Forbes Türkiye’nin 2024 'Milyarderler Listesi'ne göre yaklaşık 1,1 milyar dolarlık servetiyle listede yer almıştır.

Mustafa Ünal’ın doğum tarihi ve yaşı kamuya açık kaynaklarda yer almamaktadır.

Mustafa Ünal Nereli?

Mustafa Ünal’ın doğum yeri veya memleketine dair doğrulanmış bir bilgi mevcut değildir.

Mustafa Ünal Ne İş Yapıyor?

Mustafa Ünal, Investco Holding A.Ş.’nin en büyük hissedarıdır. Şirketteki yüzde 55,75 oranındaki payıyla yönetimde söz sahibi konumdadır. Holding, madencilik, enerji, sanayi, teknoloji, finans ve gıda gibi farklı sektörlerde yatırımlar yapmaktadır.

Ünal ayrıca Verusaturk Girişim Sermayesi, Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., Pan Teknoloji A.Ş. gibi şirketlerde de dolaylı ya da doğrudan pay sahibidir.

Mustafa Ünal Serveti

Mustafa Ünal’ın servetine ilişkin resmi bir açıklama bulunmasa da Forbes Türkiye’nin 2024 'Milyarderler Listesi'nde yer aldığı belirtilmiştir. Yayınlanan verilere göre Ünal’ın tahmini serveti yaklaşık 1,1 milyar dolar düzeyindedir.

