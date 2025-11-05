Mustafa Ünal Kimdir? Investco Holding Sahibi Mustafa Ünal'ın Serveti

Mustafa Ünal, Investco Holding A.Ş.’nin en büyük hissedarıdır. Şirketteki yüzde 55,75 oranındaki payıyla yönetimde söz sahibi konumdadır. Holding, madencilik, enerji, sanayi, teknoloji, finans ve gıda gibi farklı sektörlerde yatırımlar yapmaktadır.

Ünal ayrıca Verusaturk Girişim Sermayesi, Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., Pan Teknoloji A.Ş. gibi şirketlerde de dolaylı ya da doğrudan pay sahibidir.