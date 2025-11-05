Investco Holding Kimin? Investco Holding Ne İş Yapıyor?

Son dönemlerde adı sık sık gündeme gelen Investco Holding, yatırım portföyü ve hissedar yapısıyla dikkat çekiyor. Borsa İstanbul’da işlem gören şirket, hem yatırımcılar hem de ekonomi çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetimleriyle de öne çıkan holdingin kime ait olduğu ve hangi alanlarda faaliyet gösterdiği merak konusu oldu.

İşte Investco Holding’in sahiplik yapısı ve çalışma alanlarıyla ilgili merak edilenler...