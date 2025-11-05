onedio
Investco Holding Kimin? Investco Holding Ne İş Yapıyor?

Investco Holding Kimin? Investco Holding Ne İş Yapıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.11.2025 - 10:23

Son dönemlerde adı sık sık gündeme gelen Investco Holding, yatırım portföyü ve hissedar yapısıyla dikkat çekiyor. Borsa İstanbul’da işlem gören şirket, hem yatırımcılar hem de ekonomi çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetimleriyle de öne çıkan holdingin kime ait olduğu ve hangi alanlarda faaliyet gösterdiği merak konusu oldu. 

İşte Investco Holding’in sahiplik yapısı ve çalışma alanlarıyla ilgili merak edilenler...

Investco Holding Kimin?

Investco Holding Kimin?

Investco Holding’in en büyük hissedarı Mustafa Ünal’dır. Ünal, yaklaşık yüzde 55,75 oranındaki payı ile şirketin kontrolünü elinde bulunduruyor. Yönetimde stratejik ve operasyonel kararların büyük kısmı da onun denetiminde gerçekleşiyor.

Ortaklık yapısında ikinci sırada yüzde 24,25 pay ile Reha Çırak, üçüncü sırada ise yüzde 9,99 payla Nihat Özçelik bulunuyor.

Mustafa Ünal kamuoyunda fazla görünür bir isim olmasa da Borsa İstanbul’da işlem gören birçok şirketin arkasında yer alıyor.

Investco Holding Ne İş Yapıyor?

Investco Holding Ne İş Yapıyor?

Investco Holding, çok yönlü bir yatırım şirketi olarak farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Şirket doğrudan ya da iştirakleri aracılığıyla madencilik, teknoloji, sanayi, sağlık ve gıda gibi alanlarda yatırım yapıyor. Ayrıca girişim sermayesi yatırımlarıyla büyüme potansiyeli yüksek şirketlere finansman desteği sağlıyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
